Donald Tramp je bio prisutan na dodjeli medalja, ali je samo Kristijan Romero odbio da mu pruži ruku.

Izvor: Twiiter/MundoEConflicto

Američki predsjednik Donald Tramp očekivano se "umiješao" u slavlje poslije finala Svjetskog prvenstva. Odlučio je da zajedno sa predsjednikom FIFA Đanijem Infantinom dijeli medalje fudbalerima Španije i Argentine, vidjeli smo i kako nije htio da se skloni sa podijuma dok je Rodri podizao pehar, dok je bilo i onih kojima je bilo "muka" od ovakvog performansa vjerovatno najmoćnijeg čovjeka svijeta.

Bilo je onih koji su htjeli što prije da protrče kraj njega, bilo je onih koji su ga imitirali, međutim samo jedan od fudbalera koji su oko svog vrata ponijeli medalju imao je hrabrosti da "preskoči" rukovanje sa njim. To je Kristijan Romero.

Kako je Romero "iskulirao" Trampa?

| Cristian Cuti Romero le negó el saludo a Donald Trump.pic.twitter.com/YKRYFNHU67 — Mundo en Conflicto (@MundoEConflicto)July 19, 2026



Snažni defanzivac Totenhema i reprezentacije Argentine dobio je medalju od Đanija Infantina, a onda je iskoristio trenutak nepažnje i prošao je pored Donalda Trampa. Pogledao je Romero predsjednik SAD u oči, okrenuo se i prošao kraj njega, tako da je taj detalj postao viralan na društvenim mrežama.

Kako se Iglesijas uplašio

Borja Iglesias didn’t even look at Trump during the medal ceremony.



He’s truly one of a kind.pic.twitter.com/9z2K72kZAd — Leyla Hamed (@leylahamed)July 19, 2026

Djeluje da su se mnogi fudbaleri dva tima uplašili pozdrava sa Donaldom Trampom, tako da je napadač Španije Borha Iglesijas rekao da će se rukovati sa njim kako ne bi rizikovao da završi u zatvoru.

"Ne želim da završim u zatvoru. Nadam se da ćemo se pozdraviti i da ćemo mi u tom momentu da budemo veoma srećni i da će sve to da prođe vrlo brzo, pa da možemo da zaboravimo na to", rekao je Iglesijas za španske medije i potom se "ovlaš" rukovao sa Trampom.

Superstar Lamine 'initially refusing to shake Trump's hand' is viral



Is that how you see it?pic.twitter.com/dh6z9q46ji — RT Intl (@RT_on_X)July 20, 2026



Zanimljivo je da je i najbolji mladi fudbaler Svjetskog prvenstva Lamin Jamal pokušao da se "izvuče" pored Trampa, ali se na kraju ipak rukovao sa njim.