Pjerluiđi Kolina analizira sporne golove na Svjetskom prvenstvu, ističući važnost tehnologije u suđenju i kontroverze oko ofsajda.

Izvor: Thiago Bernardes / Zuma Press / Profimedia

Slavni italijanski sudija Pjerluiđi Kolina odredio je da finale Svjetskog prvenstva u SAD, Meksiku i Kanadi sudi Slavko Vinčić iz Slovenije, a koliko je to bio dobar izbor vidjećemo tek poslije večerašnje utakmice u Njujorku. Za sada, suđenje nije zadovoljilo javnost i bilo je mnogo spornih stvari, prije svega zbog "čipa u lopti".

Tako su sporne bile situacije na mečevima Portugal - Hrvatska, kada je detektovano da je Matanović kosom dirao loptu i tako je zbog ofsajda poništen gol "vatrenih", dok na meču Engleska - Norveška nije registrovano da je lopta dirala sajlu.

"Nevjerovatno je da ljudi ne mogu da se ubijede da lopta nije dodirnula sajlu...", rekao je Kolina analizirajući sporne situacije na ovom turniru:

"Prikazan je grafikon na kojem se, u trenutku kada igrač ili neki objekat dodirnu loptu, vidi skok na grafici. U ovom slučaju, vidio se ravan grafikon od trenutka kada je golman izbacio loptu pa sve dok je drugi igrač nije iskontrolisao. Postojao je samo blagi talas, povezan sa vazduhom".

"Ista stvar se desila i sa rotacijom lopte, a i kamera je ostala stabilna. Postoje tehnološki alati koji vam omogućavaju da razjasnite određene stvari", dodao je Kolina.

Šta se desilo na Hrvatska - Portugal?

Izvor: Tv Arena Sport/Screenshot

Da čip u lopti nije prikazao da je Matanović kosom zakačio loptu, Hrvatska bi izborila produžetke protiv Portugala, možda čak i prošla dalje na megdan Španiji.

"Grafikon je i ovdje bio jasan. Postoji skok kada lopta dodirne glavu hrvatskog napadača, zatim ravna linija, i još jedan skok kada dodirne leđa portugalskog defanzivca", rekao je Kolina i demantovao da je "kosa" detektovana:

"Pošto sistem ne detektuje kontakt sa kosom, skok je određen kontaktom sa glavom."

Da li je VAR ubio emociju?

Izvor: Hu Xingyu / Xinhua News / Profimedia

"To je istorijska laž", jasan je Kolina:

"Postoji tih nekoliko sekundi čekanja da se potvrdi ofsajd, ali igrač slavi kada postigne gol. I ako se gol prizna, slijedi drugo slavlje; ako se poništi, slavi protivnički tim. Mislim da je mnogo prikladnije da se emocija zasniva na ispravnoj odluci, nego na epizodi o kojoj će se raspravljati nedjeljama ili decenijama. I danas, šezdeset godina kasnije, i dalje se pitamo da li je kod gola Engleske u finalu 1966. lopta zapravo prešla liniju".