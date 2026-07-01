Pjerluiđi Kolina komentariše kontroverzu oko poništenog gola Njemačke na Svjetskom prvenstvu. Da li je sudija Džalal Džajed imao pravo?

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Predsjednik sudijskog komiteta FIFA Pjerluiđi Kolina, ujedno i jedan od najboljih arbitara svih vremena, oglasio se poslije jedne od najvećih kontroverzi dosadašnjeg toka Svjetskog prvenstva u SAD, Meksiku i Kanadi. U pitanju je trenutak iz produžetka na meču Njemačke i Paragvaja, kada je poništen gol "pancera", a zbog kog su na kraju morali da šutiraju penale - i ispali su sa turnira.

Da li je sudija Džalal Džajed iz Maroka pogriješio kada je pogledao usporeni snimak i odlučio da poništi gol Njemačke? Čini se da Pjerluiđi Kolina ni tu nema nikakvu dilemu i zatvara priču o bilo kakvoj kontroverzi.

"Kako bi se pojačao tempo meča, sudijama je preporučeno da ne sankcionišu uobičajene kontakte u fudbalu i da zatim obrate posebnu pažnju na određene situacije koje mogu da nastanu kao deo taktike pojedinih timova. Jedan od primjera je kada napadači pokušavaju da spriječe defanzivce da se kreću. Iako samo zauzimanje pozicije samo po sebi nije prekršaj, ukoliko napadač nije zainteresovan za loptu i namjerno se pomjeri, makar i minimalno, sa jasnom namjerom da omete kretanje protivnika i spriječi ga da se brani, sudije, a po potrebi i VAR, treba pažljivo da analiziraju situaciju i reaguju", rekao je Kolina.

Na ovaj način praktično je potvrdio da je sudija Džalal Majed postupio po preporuci i da nema dilemu da je gol Njemačke bio neregularan, iako smo vidjeli "sto ovakvih" koje je Arsenal dao prošle sezone.

"To se posebno odnosi na slučajeve kada je cilj takve taktike da se protivničkom golmanu onemogući da brani gol. Treneri i igrači su unaprijed obaviješteni o ovim smjernicama, tako da ne bi trebalo da budu iznenađeni kada sudije budu dosuđivale prekršaje u ovakvim situacijama", rekao je Kolina.

Šta se desilo kod gola?

Nemačka - Paragvaj poništen gol Izvor: TV Arena sport

Ta je skočio na drugoj stativi i snažnim udarcem glavom savladao je Hila, počelo je veliko slavlje Nijemaca, a zatim je sudija Džalal Džajed iz VAR sobe dobio signal da pogleda šta se dogodilo. Kada je vidio pogodak Njemačke, primijetio je da je Valdemar Anton "blokirao" golmana Hila i da ga je onemogućio da se bolje postavi prije gola.