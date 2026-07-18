Srpski reprezentativac Luka Jović je posle sjajne sezone izazvao interesovanje mnogih klubova, a navodno u trci vodi ruski Zenit

Izvor: Yannis Halas / imago sportfotodienst / Profimedia

Reprezentativac Srbije Luka Jović odigrao je sjajnu sezonu u Grčkoj i zbog toga je postao želja Zenita iz Sankt Peterburga. Ruski velikan nije jedini koji želi Srbina, čak nije ni jedini klub iz svoje zemlje koji bi volio da vidi Luku Jovića u timu. Ipak, velika odluka je i na AEK-u, a šanse da grčki tim pusti najboljeg golgetera da napusti Grčku veoma su male.

Luka Jović je na 43 utakmice postigao 21 gol, uz tri asistencije. Bio je jedan od najboljih igrača u timu Marka Nikolića, a to mu je popločalo put ka mnogim klubovima koji su sada zainteresovani za Srbina. Ruski mediji izviještavaju da je Zenit "zagrizao" za bivšeg igrača Real Madrida, ali nije jedini. Za Jovića, koji je u AEK stigao u avgustu prošle godine, zainteresovani su još neki ruski klubovi, ali se navodi i da ga u svojim redovima želi holandski PSV, prenosi "Euro Football".

Vidi opis Ruski velikan krenuo po Luku Jovića: Ne štedi milione samo da "ukrade" zvijezdu AEK-a Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Yannis Halas / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Giorgos Arapekos/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Yannis Halas / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Yannis Halas/Focus Images Ltd / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Lisa Guglielmi/IPA Sport/ipa-agency.net / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Jović sa grčkim klubom ima važeći ugovor do juna 2027. godine, iako je bilo nagovještaja da bi saradnju, posle sjajne sezone, mogao da produži čak do 2029. Trenutno Luka Jović na tržištu vredi devet miliona eura, a ruski klubovi su među retkima koji mogu da izdvoje ovu cifru. S obzirom na to da je pod komandom Marka Nikolića u AEK-u uspeo da se vrati u formu po kojoj je bio poznat, očekuje se da će interesovanje za Jovića rasti i u narednom periodu.

Očekivalo se da će Luka Jović produžiti saradnju sa AEK-om, a vjerovalo se i da će postati najplaćeniji fudbaler u Grčkoj. Navodno su dvije strane postigle dogovor o ugovoru do leta 2029. godine, ali i dalje nema zvanične potvrde da je do saradnje došlo. Prema ranijim informacijama, Jović je trebalo da dobije povišicu od najmanje 20 odsto, pa je njegova nova plata procenjena na oko tri miliona eura po sezoni.

Naravno, Luka Jović ne bi bio prvi fudbaler iz Srbije koji bi zadužio dres Zenita. Ispred svih je u tom timu bio Branislav Ivanović, a poslednji Srbin koji je odradio mandat tamo su Ognjen Mimović i Saša Zdjelar, a obojica su u ovom timu podigla formu za dalje klubove.

Jović je u Atinu stigao iz Milana. Malo je reći da forma srpskog napadača tada nije bila na zavidnom nivou, ali je brzo postalo jasno da će se situacija promijeniti. Postao je jedan od najpouzdanijih igrača u timu Marka Nikolića, a rezultati su bili u skladu sa atmosferom u ekipi - sjajni.

Luka Jović je karijeru započeo u Crvenoj zvezdi, a potom je nastupao za Benfiku, Ajntraht, Real Madrid, Fiorentinu, Milan i AEK. Prošao je sve mlađe selekcije reprezentacije Srbije, a danas je standardni član seniorskog nacionalnog tima.