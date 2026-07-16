Susret polufinala Mundijala između Argentine i Engleske nije obilježila samo žustra igra, već i svađa legendarnog Lionela Mesija i zvijezde Real Madrida Džuda Belingema

Izvor: Screenshot/Twitter/@JacobCEdmunds

Reprezentacija Argentine pobijedila je Englesku posle preokreta u polufinalu Mundijala. Tim kojim na terenu komanduje Lionel Mesi zakazao je duel sa Španijom, a dok čekamo odluku o svjetskom šampionu, sve više se govori o svađi legendarnog Argentinca i zvijezde Real Madrida Džuda Belingema. Posebnu pažnju privukla je reakcija Mesija, uz konstataciju da dugo nije bio ovako ljut na terenu.

Susret Engleske i Argentine bio je pun tenzija koje su eskalirale verbalnim sukobom Lionela Mesija i Džuda Belingema. Legenda i, vjerovatno, buduća legenda nisu bili suptilni kada su razmjenjivali stavove u prvom poluvremenu. Tenzije su od prvog minuta bile na vrhuncu, a kamere su zabilježile nesvakidašnje reakcije obojice igrača. Vidjeli smo mnogo emocija - bijes, ljutnju, ali i podsmijeh engleskog fudbalera. Ipak, na kraju se smijao Lionel Mesi.

Pogledajte kako je izgledao sukob Lionela Mesija i Džuda Belingema:

I’ve seen thousands of Messi videos over the years, but nothing tops this pic.twitter.com/jM0KcD9MxU — Jacob C. Edmunds (@JacobCEdmunds)July 16, 2026

Iako je sukob završen bez bilo kakvog fizičkog kontakta, reakcija Lionela Mesija sigurno će postati "mim". Argentinac je posle nekoliko razmijenjenih riječi samo klimnuo glavom, kao da je znao kakav će odgovor servirati Englezima u drugom poluvremenu.

Na kraju je susret završen preokretom aktuelnog svjetskog šampiona. Posle bolnog poraza Belingem je otkrio kako je došlo do sukoba sa Lionelom Mesijem. "U stvari, samo smo razgovarali o faulu. Nije bilo ništa loše. Siguran sam da će svi to prenijeti na svoj način i napraviti od toga veliku priču, ali nije bilo ništa", pojasnio je.

Sukob dvojice igrača nastao je u prvom poluvremenu, a razlog je, naravno, bio sportske prirode.

"Mislio sam da je ranije bio faul. Rekao je: 'Šta je sa onim na meni?', a ja sam odgovorio: 'Dovoljno si jak da to podneseš.' Znaš šta mislim?"

Šta je Belingem rekao posle poraza?

Zvijezda Real Madrida odmah posle poraza od Argentine u polufinalu Mundijala iznijela je prve utiske. Jasno je da je neuspjeh tima Tomasa Tuhela ostavio dubok trag pred utakmicu za treće mjesto na Svjetskom prvenstvu. "Očigledno je da sam na strani gubitnika, što mnogo boli. Ali je privilegija igrati protiv njega (Lionela Mesija)", rekao je Belingem.

Frustracija Belingema zbog još jedne propuštene prilike Engleske bila je očigledna. "Srceparajuće je", rekao je Belingem i dodao:

"Želio sam da budem dio engleskog tima koji je konačno uspio. Stajati ovdje i govoriti navijačima iste stvari koje vjerovatno slušaju godinama zaista je srceparajuće. Žao mi je", zaključio je Belingem.