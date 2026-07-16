Fudbalska reprezentacija Argentine biće u prilici da brane titulu svjetskog šampiona

Izvor: Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia

Argentina je savladala Englesku sa 2:1 (0:0) posle epskog preokreta u Atlanti.

Gaučosi će u nedelju od 21 čas za titulu igrati protiv Španije.

Entoni Gordon je donio prednost Engleskoj u 55 minutu, da bi preokret i pobedu Argentini servirali Enco Fernandez u 85. minutu i Lautaro Martinez u drugom minutu zaustavnog vremena.

Asistent kod oba gola Argentine bio je Lionel Mesi.

Utakmica je počela nešto grubljim startovima argentinskih fudbalera, zbog čega je bilo nervoze na terenu.

Igralo se oprezno i uz mnogo prekida, a Engleska je pokušavala da zaprijeti loptama za Harija Kejna, ali bezuspješno. U 15. minutu dobro je po lijevoj strani istrčao Gordon, ali se u šesnaestercu nije snašao u gužvi i pokušao je da šutne umjesto da doda loptu do saigrača.

Pet minuta kasnije Ris Džejms je centrirao sa desne strane u peterac, ali je bez problema loptu uhvatio golman Emilijano Martines.

U 33. minutu Deklan Rajs izveo je slobodan udarac i poslao loptu na drugu stativu, odakle ju je Džon Stons poslao preko gola.

Šest minuta kasnije sa ivice šesnaesterca šutirao je Enco Fernandes i poslao loptu preko prečke gola Engleske.

Ekipe do kraja poluvremena nisu napravile nikakvu priliku pa su izjednačene otišle na pauzu.

U 47. minutu dve prilike imao je Hulijan Alvares. Prošao je po desnoj strani i šutirao, golman Džordan Pikford je odbranio, a u nastavku akcije ponovo je šutirao i izborio korner.

Engleska je povela u 55. minutu, Morgan Rodžers je sa desne strane centrirao na drugu stativu, loptu je na petercu zahvatio Gordon i ubacio ju je u mrežu.

Dva minuta kasnije Argentina je izvela opasan kontranapad, Đulijano Simeone je prošao dobro po desnoj strani, ali je u poslednjem trenutku dobro uklizao Đed Spens i izbacio loptu u korner.

U 65. minutu Lionel Mesi centrirao je do Nika Gonzalesa, on je pokušao glavom da vrati loptu pred gol, ali je Stons dobro intervenisao i otklonio opasnost.

Minut kasnije argentinski golman odbranio je šut Rajsa sa distance.

Pikford je u 69. minutu dobro intervenisao i sačuvao svoju mrežu nakon što je Gonzales glavom zahvatio loptu, posle dodavanja Mesija.

Argentina je imala loptu, igrači su se dodavali i pokušavali da naprave priliku, a jednu u 76. minutu, kada je posle oštrog centaršuta Aleksis Makalister zahvatio loptu glavom i pogodio stativu.

Posle njega u šansi je bio i Gonzales, koji je glavom poslao loptu pored gola, ali je ubrzo dosuđen ofsajd.

Sa druge strane brz napad povukao je Rodžers i šutirao je sa ivice kaznenog prostora, ali su intervenisali argentinski igrači.

Fernandes je u 85. minutu šutirao sa distance, a Pikford je izbacio loptu preko prečke u korner.

Nedugo potom Fernandes je izjednačio atraktivnim golom, kada je posle dodavanja Mesija šutirao sa distance i poslao loptu u dalji ugao.

U drugom minutu nadoknade vremena Argentina je postigla pobjedonosni pogodak. Makalister je prvo pogodio stativu, u nastavku akcije Mesi je sa desne strane centrirao pred sam gol, a Lautaro Martines je glavom poslao loptu u mrežu.

Engleska je do kraja pokušavala da napravi šansu, ali se svjetski šampion odbranio i plasirao u drugo uzastopno finale.