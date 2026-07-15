Reprezentacija Francuske ispala je sa Mundijala, a to je bio razlog da navijači Argentine proslave "prvu pobjedu" u polufinalu

Izvor: Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia

Reprezentacija Francuske, na čelu sa Kilijanom Mbapeom, završila je takmičenje na Mundijalu nakon što je Španija bila bolji tim u polufinalnom susretu. Poraz Francuza označio je "prvu" pobjedu u nizu za Argentinu, makar su navijači svjetskog šampiona tako proslavili eliminaciju velikog rivala.

Nećemo gledati reprizu poslednjeg finala Svjetskog prvenstva, kada su Argentina i Francuska vodile bitku za "boginju". Umjesto toga, sigurno je da će Španija igrati u finalu, dok će rivala saznati posle duela Engleske i Argentine, koji je na programu u srijedu od 21 čas. Dok navijači aktuelnog svjetskog šampiona čekaju najvažniji meč dosadašnjeg dela takmičenja, riješili su da na poseban način proslave poraz velikog rivala.

Pogledajte slavlje navijača Argentine zbog poraza Španije:

"UN MINUTO DE SILENCIO, PARA FRANCIA QUE ESTÁ MUERTO"



Hinchas argentinos celebraron la eliminación de Francia de la Copa del Mundo.pic.twitter.com/GkN1nIuStS — Alerta en las Calles (@AlertaArgNews)July 14, 2026

Navijači Argentine simbolično su održali minut ćutanja. "Minut ćutanja za Francusku koja je umrla", glasio je poziv argentinskim navijačima na Mundijalu. Posle kratke ceremonije usledili su pjesma, slavlje i veliko zadovoljstvo zbog eliminacije "trikolora".

Možda su navijači Argentine ipak prerano počeli da likuju. Ako je vjerovati tradiciji, ona je najveći protivnik reprezentacijama na Mundijalu. Do sada nijedna reprezentacija koja je bila prva na FIFA rang-listi uoči početka Svjetskog prvenstva nije uspjela da osvoji titulu, a upravo je Argentina na ovaj Mundijal stigla kao lider svjetskog poretka.