Dečić je od 21. minuta imao igrača više, ali nije iskoristio brojčanu prednost, pa se sa golom minusa vraća u Crnu Goru.

Izvor: Facebook/FK Dečić

Fudbaleri Dečića poraženi su danas u Letoniji od Liepaje 1:0 u prvom meču prvog kola kvalifikacija za Ligu konferencije.

Dečić je od 21. minuta imao igrača više, ali nije iskoristio brojčanu prednost, pa se sa golom minusa vraća u Crnu Goru.

Prvi su na utakmici zaprijetili domaći i to u 11. minutu, kada je Lidsman šutirao pored gola.

Dečić je šansu propustio pet minuta kasnije – Ćetković je lijepo plasirao, ali je Os paradom spriječio da se zatrese mreža.

I onda je u 21. minutu Lijepaja ostala sa igračem manje, Martins je dobio crveni karton nakon oštrog starta nad Radusinovićem.

Dobru priliku je nakon toga propustio Pavlićević, koji je šutirao preko gola poslije centaršuta Drešaja, da bi početkom drugog dijela priliku propustio Radusinović.

Trenutak odluke desio se u 64. minutu – Pavlićević je pogriješio, Haidara krenuo u kontru, dodao do Oloka, koji je matirao Radoševića.

Dečić do kraja nije stvorio ozbiljniju šansu, pa će u revanšu u Tuzima naredne srijede (20.30) tražiti prolaz u drugo kolo.