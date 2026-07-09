Izgubili su od Atletik Eskaldesa u prvom kolu kvalifikacija za Ligu konferencije (2:1), a presudio im je gol u 93. minutu.

Izvor: MONDO/Anja Rašović

Mogla je to da bude pobjeda od makar jednog ili dva gola razlike, umjesto toga fudbaleri Mornara su doživjeli šok u Andori.

Izgubili su od Atletik Eskaldesa u prvom kolu kvalifikacija za Ligu konferencije (2:1), a presudio im je gol u 93. minutu.

Barani su gotovo 80 minuta vodili, imali i ozbiljne prilike da povedu 2:0, najveću desetak minuta prije kraja...

Tada je Vukas Dragović sa svega nekoliko metara šutirao preko prečke, a prva od dvije kazne je stigla odmah - u 83. minutu kada je Morales iz slobodnog udarca sa više od 25 metara prevario golmana Stefana Popovića.

Ni taj rezultat čini se nije bilo zadovoljavajući nakon svega viđenog za tim Veska Steševića, a šta tek onda da se kaže nakon onoga što se dogodili u 93. Opet je strijelac bio Morales koji je sjajnim udarcem u dalji ugao postavio konačan rezultat.

Mornar je u prvom poluvremenu mogao do drugog pogotka preko Stefana Denkovića, kasnije iz kontranapada znao kako da muči odbranu domaćina, ali posao je ostao nedovršen - čekao se drugi gol, umjesto 0:2 Atletik je stigao do 1:1.

U tom 83. minutu je Mornar svakako mogao da izbjegne prekid i slobodan udarac, a kada se to nije dogodilo - Popović je morao da vadi loptu iz mreže.

Bio je to samo uvod u veliko razočaranje na samom kraju, pa Mornar sada mora da juri protivnika u revanšu.

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