Sada je preko 30 evropskih parlamentaraca diglo glas protiv Đanija Infantina i FIFA. Vidjećemo da li će to imati ikakvog uspjeha.

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Ne smiruje se bura oko miješanja Donalda Trampa u fudbal, pa je tako sada došla vijest da evropski političari žele da tuže FIFA zbog omogućavanja Folarinu Balogunu da igra za SAD na meču sa Belgijom u osmini finala Svjetskog prvenstva.

Napadač SAD je dobio crveni karton zbog gaženja Tarika Muharemovića u meču nokaut faze Mundijala sa Bosnom i Hercegovinom, ali je njegova suspenzija preinačena u uslovnu kaznu. Na kraju se po svom običaju javio Donald Tramp da kaže da je intervenisao, iako je napomenuo da ne zna baš do kraja fudbalska pravila.

Kako javlja "ESPN", preko 30 članova evropskog parlamenta je potpisalo pismo koje je poslato FIFA, a Evropski parlament će pokrenuti istragu protiv FIFA i Đanija Infantina povodom ovog slučaja. Takođe se vrši pritisak da Međunarodni olimpijski komitet takođe otvori istragu povodom ovog slučaja.

"Još jednom smo vidjeli kako Infatino i FIFA pokleknu pred zahtjevima Trampove administracije", stoji u izjavi koji su potpisali Beri Endruz, Lora Volters i Nils Fuglsang. Oni osim toga što traže da se otvori istraga povodom ove odluke žele i da se preispita famozna "FIFA nagrada za mir" koja je dodijeljena Donaldu Trampu pred Mundijal.

"Ljepota sporta je bazirana na tome što su pravila transparentna i nepovrediva. Kada Infantino dozvoljava da politički pritisak odlučuje ko će da igra, ovaj osjećaj je bačen kroz prozor", stoji u saopštenju evropskih parlamentaraca.

Evropa grmi zbog Infantina

Vidjeli smo prije toga i da se oglasio ko god je stigao. Fudbalski savez Belgije je naravno uložio jalov protest, ali javila se i UEFA sa saopštenjem koje je odjeknulo..

"Jučerašnja odluka da se na godinu dana suspenduje implementacija automatske suspenzije na jedan meč zbog crvenog kartona datog Folarinu Balogunu je prešla crvenu liniju. Fudbal, kao i svaki drugi sport, mora da se oslanja na pravila, koja su osnova za fer, pošteno i transparentno takmičenje. Nekada su pravila podložna interpretciji. U ovom slučaju to nije tako. Minimalna suspenzija od jednog meča poslije crvenog kartona ne zahtijeva odluku nadležnih organa da bi se dodijelila. To je princip koji je uvršten u pravila, koji ne može da bude predmet izuzetaka, pogotovo ne na turniru gdje je nekoliko drugih fudbalera bilo u istoj sitauciji i regualrno je odslužilo svoju suspenziju.

Kada određena pravila više ne mogu da budu garantovana, integritet sporta i kredibilitet takmičenja se dovode u pitanje. Jednako, takva odluka donosi presedan za naredne turnire gdje se slične situacije moraju tretirati jednako, što bi dovelo do lošeg uticaja na takmičenje.

Fudbal je najvoljeniji sport na svetu jer je predivna igra kojoj se vjeruje jer se igra svuda sa istim pravilima. Turnir ne može da bude izuzetan, a pogotovo ako je taj turnir Svjetsko prvenstvo koje može da stvori pozitivne i negativne posljedice na igru u cjelini. Izražavamo nevjericu zbog takvog neviđene, neshvatljive i nepravedne odluke", stoji u saopštenju UEFA.