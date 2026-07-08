Nakon pobjede Una Strasena, Partizan je na korak od susreta u Luksemburgu. Saznajte više o kvalifikacijama za Ligu konferencije.
FK Partizan bliži je odlasku u Luksemburg nego San Marinu, koji izgleda ovog ljeta neće vidjeti ni Crvena zvezda. To je jasnije poslije prvog meča između Una Strasena i La Fjorite, u kojoj je luksemburški klub slavio 1:0.
Pobjednik ovog dvomeča u drugom kolu kvalifikacija sastaće se sa Partizanom, a Nikolas Peres donio je pobjedu Una Strasenu u 85. minutu. Na taj način klub iz Luksemburga uspješno je "odbranio" domaći teren, dok ćemo za osam dana vidjeti da li će uspjeti i u gostima da ostavi dobar utisak.
Partizan bliži odlasku u Luksemburg
Prvi mečevi drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije na programu su 23. jula, a revanši su sedam dana kasnije.
Ekipa Saše Ilića će biti domaćin u prvom susretu.