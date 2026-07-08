Nakon pobjede Una Strasena, Partizan je na korak od susreta u Luksemburgu. Saznajte više o kvalifikacijama za Ligu konferencije.

Izvor: MN Press

FK Partizan bliži je odlasku u Luksemburg nego San Marinu, koji izgleda ovog ljeta neće vidjeti ni Crvena zvezda. To je jasnije poslije prvog meča između Una Strasena i La Fjorite, u kojoj je luksemburški klub slavio 1:0.

Pobjednik ovog dvomeča u drugom kolu kvalifikacija sastaće se sa Partizanom, a Nikolas Peres donio je pobjedu Una Strasenu u 85. minutu. Na taj način klub iz Luksemburga uspješno je "odbranio" domaći teren, dok ćemo za osam dana vidjeti da li će uspjeti i u gostima da ostavi dobar utisak.

Vidi opis Partizan bliži odlasku u Luksemburg Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: MN Press Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: MN Press Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: MN Press Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: MN Press Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: MN Press Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: MN Press Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: MN Press Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: MN Press Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: MN Press Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: MN Press Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: MN Press Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: MN Press Br. slika: 13 13 / 13

Prvi mečevi drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije na programu su 23. jula, a revanši su sedam dana kasnije.

Ekipa Saše Ilića će biti domaćin u prvom susretu.