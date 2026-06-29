Trener Partizana i ujedno legendarni igrač ovog kluba Saša Ilić iznio je prve utiske posle poraza svog tima

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Partizan je poražen od CSKA 1948 rezultatom 2:0, na debiju Saše Ilića na klupi voljenog kluba. I to nije problem za bivšeg kapitena Parnog valjka, koliko sama činjenica da nije zadovoljan onim što je vidio. Kako navodi, posebno drugim poluvremenom.

"Očekivao sam ovakav intenzitet jer su igrale dvije ekipe po 45 minuta. Bilo je toplo, to je jedino opravdanje za moje igrače. Sve ovo ostalo nije za opravdanje, posebno drugo poluvrijeme", rekao je trener Partizana.

Partizan je primio po gol u oba poluvremena, sa dve različite ekipe. "Mogu da se izvuku i poruke i pouke. Da znamo na čemu smo. Dobro je što se desio ovakav rezultat i ovakva igra u prvom poluvremenu. Pred nama je mnogo rada, imamo četiri utakmice ispred nas i moramo dobro da ih spremimo. To nam je posebno važno da bismo spremni dočekali prvenstvo i kvalifikacije za Evropu."

Saša Ilić istakao je da želi jednostavnost u igri. A na pitanje koliko je takav sistem teško ostvariti, bio je iskren:

"Teško je ostvariti jednostavnost. U ovom meču smo pokazali da smo, kada smo igrali jednostavno, imali više mogućnosti, a kad god smo komplikovali, imali smo problema. Jeste teško, ovo je mlada ekipa. Igrali su mladi momci, ali ne tražim opravdanje. Ekipa CSKA je duže od nas u pripremama. Njima kvalifikacije počinju ranije, ali to nije opravdanje za nas, ovo je motiv da radimo više, da se pripremamo."

Saša Ilić još jednom je naglasio da ne traži opravdanje za svoj tim.

"Znam šta su pripreme, a šta takmičarske utakmice. Nisam zadovoljan kako je ovo danas izgledalo, jedino opravdanje je to što izlazimo iz teškog perioda, iz teških priprema, ali oni moraju da se bore. Moraju da igraju pod naporom, stvarno se nadam da ćemo u narednom periodu izgledati bolje", zaključio je legendarni Saša Ilić.