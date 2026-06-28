Tarik Muharemović govorio o neigranju zbog crvenog kartona, ali čestom potcjenjivanju selekcije BIH.

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Reprezentacija BiH nastavila je da piše istoriju i na svom drugom učešću na svjetskim prvenstvima izborila plasman u nokaut fazu.

"Zmajevi" će u šesnaestini finala u noći sa srijede na četvrtak igrati protiv domaćina, selekcije SAD.

Na tom meču selektor Sergej Barbarez moći će da računa na najboljeg defanzivca Tarika Muharemovića, koji nije igrao protiv Katara zbog crvenog kartona dobijenog u duelu sa Švajcarcima.

"Stvarno je prelijep osjećaj i veliki ponos što smo još jednom ispisali istoriju. Očekuje nas, kao i svaka utakmica, borba sa 300 posto mogućnosti i srcem. Idemo po rezultat koji će nam omogućiti da ostanemo na turniru i produžimo svoj put na Mundijalu. Nije mi bilo nimalo lako gledati utakmicu s tribina, bilo mi je baš teško. Ipak, vjerovao sam u svoju braću, u svoje momke. Jedino mi je žao što nisam bio na zajedničkoj fotografiji nakon utakmice, ali ni u jednom trenutku nisam sumnjao u ovu ekipu", rekao je Muharemović.

Reprezentacija SAD oduševila je ljubitelje fudbala u prva dva meča, a potom je upisala poraz od Turske u trećem meču grupne faze, ali tja meč nije imao rezultatski značaj, pa je američki selektor odmorio nekoliko igrača.

"Znamo kakva je reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država. Međutim, svaki tim na Mundijalu ima kvalitet. Analizirali smo sve njihove igrače i znamo šta nas očekuje“, poručio je Muharemović.

Još jednom se vratio na duel sa Švajcarskom u kojem je zaradio crveni karton, nakon kojeg je ipak dobio veliku podršku, prvenstveno zbog činjenice da je za situaciju u kojoj je napravio prekršaj za isključenje snosio možda i najmanjio dio odgovornosti.

Izvor: Frederic J. Brown / AFP / Profimedia



"Nakon tog faula znao sam da me čeka crveni karton. Mirno sam izašao s terena jer sam bio svjestan šta slijedi. Nije bilo lako sjediti u svlačionici i preuzeo sam punu odgovornost za ono što se dogodilo. Ipak, dobio sam ogromnu podršku saigrača i stručnog štaba. Bilo je istovremeno i prelijepo i teško“, priznao je fudbaler Sasuola.

Na kraju je prokomentarisao i često potcjenjivanje „zmajeva“ na Mundijalu.

„To smo već prošli u kvalifikacijama. Ne zanima me šta ljudi pričaju o nama. Na kraju nam se uvijek izvinjavaju kada Zmaja probude“, rekao je Muharemović.