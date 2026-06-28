Novinarka pravila šale na račun Bosne i Hercegovine, pa morala da piše izvinjenje.

Izvor: Instagram/abc7abigail

Reprezentacija Bosne i Hercegovine izborila je plasman u nokaut fazu Mundijala 2026, a tamo će im rival biti jedan od domaćina - nakon što su u grupnoj fazi igrali protiv Kanade, sada će imati priliku da odmere snagu i protiv SAD. Taj meč privlači mnogo pažnje jer Amerikanci smatraju da su dobili povoljnog rivala i da mogu mnogo da urade na turniru. Možda su se čak i previše opustili.

Nekadašnja misica, a sada TV lice, Abigejl Velez napravila je nevjerovatan prilog koji je brzo preplavio društvene mreže. Ona je isticala da nema pojma šta je Bosna i Hercegovina niti gdje se nalazi na karti, što su joj odmah zamjerili navijači "zmajeva". Ubrzo je Abigejl shvatila šta je uradila, pa je morala da se izvinjava!

"U lošem pokušaju da unesem malo zabave u priču oko Svjetskog prvenstva, otišla sam predaleko i dala nepromišljen komentar u programu koji je bio bezosjećajan i neprimeren. Izvinjavam se ljudima u Bosni i fudbalskoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine. Svjetsko prvenstvo treba biti događaj koji ujedinjuje zajednice širom svijeta, a moj komentar nije odražavao taj duh. Želim sve najbolje svim reprezentacijama koje nastavljaju učešće na Svjetskom prvenstvu", napisala je Abigejl.

Dio navijača Bosne i Hercegovine smatra da je ovo izvinjenje Abigejl Velez stiglo do javnosti jer je jedan od njenih nadređenih porijeklom iz Sarajeva. Ta teorija brzo je prihvaćena među navijačima koji prate istorijski Mundijal za selekciju BiH, a čini se da će oni progledati kroz prste Abigejl ukoliko tim Sergeja Barbareza eliminiše Amerikance.