Kapiten Hrvatske Luka Modrić dodao je novi rekord sa Svjetskog prvenstva u svoju biografiju.

Izvor: Terence Lewis / Zuma Press / Profimedia

Hrvatska je pobijedila Ganu (2:1) pogocima Petra Sučića i Nikole Vlašića i osigurala nokaut fazu u kojoj će se sastati sa selekcijom Portugala.

Ipak, prva zvijezda "kockastih" i dalje je vezista Milana Luka Modrić, koji briljira i sa 40 godina i 291 danom.

Hrvatski kapiten je sinoć u Filadelfiji asistirao za pobjedonosni pogodak u 83. minutu nakon što je centrirao iz kornera, a Vlašić pogodio za trijumf nad afričkom selekcijom.

Bila je to rekordna asistencija za Modrića, koji je sa 40 godina i 291 danom postao najstariji fudbaler u istoriji, kojem je to pošlo za rukom, odnosno nogom.

Nekadašnji osvajač Zlatne lopte nalazi se u posljednjim danima svog ugovora sa Milanom, koji ističe u utorak (30. juna). Ostaje da se vidi šta donosi budućnost za magičnog Modrića, ali nedavni izveštaji ukazuju na to da se sprema za oproštaj od "rosonera" nakon jedne sezone u Seriji A.