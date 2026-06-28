Nakon masovnog okupljanja navijača poslije meča Norveške i Francuske, policija je blokirala dio grada i pokrenula potragu za napadačima.

Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA

Najmanje četiri osobe ranjene su u pucnjavi koja se dogodila u američkoj saveznoj državi Masačusets, tokom masovnog okupljanja navijača nakon završetka utakmice Svjetskog prvenstva u fudbalu.

Policija u gradu Broktonu primila je u petak uveče, neposredno prije ponoći, veliki broj poziva građana koji su prijavili rafalnu paljbu na ulicama.

Po dolasku na lice mjesta, policajci su zatekli najmanje četiri osobe sa prostrelnim ranama, potvrđeno je u zvaničnom saopštenju.

Do incidenta je došlo nakon utakmice između reprezentacija Norveške i Francuske, odigrane na stadionu Džilet u Foksborou, kada su stotine navijača izašle na gradske ulice.

Povrijeđeni su vozilima Hitne pomoći prevezeni u bolnicu, ali nadležni za sada nijesu saopštili informacije o težini njihovih povreda niti o njihovom zdravstvenom stanju.

Policija je nakon pucnjave blokirala dio grada i pokrenula opsežnu potragu za napadačem ili više njih. Za sada nema informacija o eventualnim hapšenjima, a istraga o motivu napada je u toku.