Iran je završio takmičenje nakon grupne faze Mundijala, a mnogo toga je moralo da se desi da bi Iranci ispali.

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Reprezentacija Irana je jutros oko šest časova saznala da je ispala sa Svjetskog prvenstva u fudbalu. Nadali su se Iranci da će igrati sa Švajcarskom u nokaut fazi Mundijala, ali to se nije desilo jer je Srbin Saša Kalajdžić postigao pogodak u 96. minutu meča Alžira i Austrije i tako je u bukvalno posljednji čas izbacio Iran sa takmičenja.

Donald Tramp je želio da se Iran ne pojavi na takmičenju u Americi i američka vlast je uradila sve da maltretira Irance. Nisu mogli da borave u SAD, samo su dolazili na utakmice iz Meksika, a na granicama i aerodromima su čekali satima.

Ipak i tako su uspjeli da odigraju neriješeno sa Novim Zelandom 2:2, Belgijom 0:0 i Egiptom 1:1, da bi na kraju ispali kao deveta trećeplasirana reprezentacija Mundijala. A da bi se to desilo mnogo toga je moralo da se desi, mnogo toga nesportskog i sumnjivog.

Tramp i Infantino uradili sve da Iran ispadne

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"Ovdje moramo da se borimo protiv svega. Ne znam da li ljudi to žele ili ne (da Iran ispadne, prim. aut), ali tako izgleda iz naše perspektive. Mislimo da tako razmišljaju", kazao je kapiten Irana Mehdi Taremi poslije meča sa Egiptom, aludirajući na sve probleme koje je njegov tim imao.

"Infantino je došao pred prvi meč i rekao 'Riješićemo sve probleme ovdje', ali zapravo FIFA ništa nije riješila. Naši ljudi za organizaciju nisu ovdje. Naši predstavnici medija nisu ovdje. Gdje su naši mediji? To možemo i sada da provjerimo... Eto, nema nikoga od naših novinara ovdje. Nema ni našeg ekonoma, nema ni potpredsjednika, ni predsjednika Saveza", kazao je revoltirani Taremi.

Selektor Irana Amir Galenoei je takođe imao šta da kaže. "To šta su to uradili ovi mladi ljudi, igrači, ostaće upisano u istoriji, jer nas je domaćin Svjetskog prvenstva tretirao veoma nefer. Da su nam dopustili da dođemo dvije nedelje ranije, bili bismo spremniji. Iznijeli smo razumne, racionalne zahtjeve. Bili bismo u stanju da se oporavimo i da budemo u boljem stanju fizički i mentalno. Ipak, te pravde smo lišeni", kazao je on.

Cijeli svijet se pitao kako nije gol

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Na meču sa Egiptom bilo je 1:1, a ne samo da je Iran promašio penal koji je izveo Mehdi Taremi već je i gol Irana u 93. minutu utakmice za pobjedu i prolazak dalje poništen. Sudija Simon Marčinjak svirao je ofsajd nakon što je pogledao snimak iz VAR sobe, iako je jedan igrač Egipta bio bliži golu od Šodže Halizadea. Razlog za to je bio što je golman Egipta Mostafa Šubir bio iza njega, pa nije bilo dvojice igrača između strijelca i gol linije. Nije to bilo sve pošto je kada se nastavila igra strijelac gola za Iran Rezajan imao šansu, a onda je Ezatolahi u 97. minutu pogodio prečku.

Crveni karton o kome se ćuti

Mundijal 2026, Norveška, Senegal

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Iran je ispao sa Svjetskog prvenstva sa 3 boda i gol razlikom 3:3, dok je ispred njih prošao tim Senegala sa gol razlikom 8:6. Senegalci su razbili Irak 5:0 (1:0) u posljednjem meču grupne faze. Ipak i tu je jedan detalj bio protiv selekcije Irana. Da je sa manjom razlikom dobio Senegal možda bi Iran prošao dalje, ali kako je Irak ostao sa igračem manje u 9. minutu nije to bilo realno očekivati.

Tada je štoper Iraka Sulaka povukao Sadija Manea za šorts i dobio je žuti karton. Ipak sudija Entoni Tejlor je odlučio poslije gledanja VAR snimka da ga iskljući, iako su dvojica defanzivaca bila bliža golu Iraka od Manea. Deset minuta nakon toga je u sličnoj situaciji oboren napadač Iraka Al Hamadi, ali je Entoni Tejlor tada Seku dao samo žuti karton.

Saša Kalajdžić i haos na terenu

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Plašili su se svi da ćemo na meču Austrije i Alžira vidjeti 0:0 bez iakakvih pokušaja igranja fudbala pošto je neriješen rezultat izbacivao Iran, a oba tima su prolazila dalje.

To se nije desilo, bilo je 3:3 i to tako što je Austrija dva puta vodila, a onda je u 93. minutu gol za 3:2 postigao Rijad Marez. Ipak u posljednjem napadu na meču pogodak za 3:3 i prolazak Austrije dao je Saša Kalajdžić. Zašto bi to ikome bilo sumnjivo? Recimo zbog ovakve reakcije navijača Alžira:

Les supporters algériens présents au stade ont célébrés l’égalisation de l’Autriche !pic.twitter.com/FgAqbgKTmo — (@algeriactufoot_)June 28, 2026

A reakcija je takva jer se Alžiru nije isplatilo da pobijedi. Ovako će na megdan Švajcarskoj, a da su trijumfovali morali bi da igraju protiv Španije, što je realno mnogo teži rival.