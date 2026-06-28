Napadač Bajerna i reprezentacije Engleske Hari Kejn od ove večeri je najbolji strijelac u istoriji “Albiona” na Svjetskim prvenstvima.

Izvor: JOHN ANGELILLO / UPI / Profimedia

Kejn je u pobjedi Engleza nad Panamom (2:0), kojom je potvrđeno prvo mjesto u grupi L postigao drugi pogodak što mu je ukupno bio 11. gol na šampionatima svijeta.

Prethodno je tim Tomasa Tuhela do prednosti došao golom Džuda Belingema, a Kejn potvrdio tri boda.

Time je nadmašio dosadašnjeg rekordera Garija Linekera, koji je 10 puta pogađao mrežu rivala na Mundijalima.

Na ovom šampionatu svijeta u SAD, Kanadi i Meksiku, Kejnu je ovo bio treći gol, nakon što je prethodno dva pogotka postigao Hrvatima.

Kejn je ranije na Svjetskom prvenstvu u Rusiji 2018. godine osvojio “Zlatnu kopačku” sa šest golova, a na prethodnom Mundijalu u Kataru je zabilježio učinak od dva gola.

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