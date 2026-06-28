Davinson Sančez je u meču sa Portugalom na Svjetskom prvenstvu bio u ofsajdu - za nokat.

Izvor: X/ SethOfficial

Kolumbija je bila mnogo bolji tim u meču poslednjeg kola grupne faze Mundijala sa Portugalom, ali nije pobijedila. Ostalo je 0:0 (0:0) do kraja, iako je Davinson Sančez postigao pogodak u 93. minutu meča. Nakon centaršuta on je glavom spremio loptu u mrežu, a onda je suđen ofsajd.

Ovoga puta je snimak potvrdio da je štoper Kolumbije bio u ofsajdu - za nokat. Na kraju kada se ispostavilo da i snimak potvrđuje da je ofsajda bilo, niko nije mogao da vjeruje kako je sve bilo blizu. Pogledajte koliko:

#Colombia#Portugal



La punterita de Davinson Sánchez que está más adelantada que Rafael Leão y el fuera de juego AUTOMÁTICO respalda la decisión del asistente de...



FUERA DE JUEGO.pic.twitter.com/ZagkY4T6CI — Mr. Asubío (@MrAsubio)June 28, 2026

"Sljedeći put ću mu reći da pred meč odradi pedikir", rekao je selektor Kolumbije Nestor Lorenco kada su ga pitali o nepriznatom pogotku njegovog centralnog defanzivca.

Ipak i pored toga remi je znači da je Kolumbija prva u grupi i da ide u nešto lakši dio žrijeba. Dok će Portugal morati da igra sa timom Hrvatske na startu nokaut faze Mundijala, Kolumbiju čeka meč sa Ganom.