Južna Afrika je u nokaut fazi Mundijala, prvi put u istoriji.

Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA

Južna Afrika ispisala je jednu od najljepših priča dosadašnjeg toka Svjetskog prvenstva. "Bafana Bafana" savladala je Južnu Koreju rezultatom 1:0 i po prvi put u istoriji izborila plasman u nokaut fazu Mundijala.

Trijumf je Južnoafrikancima donio drugo mesto u grupi A, pa ih u osmini finala očekuje duel sa Kanadom, drugoplasiranom selekcijom iz grupe B. Iako su Korejci u meč ušli sa ulogom favorita, nisu uspjeli da opravdaju očekivanja. Već u trećem minutu imali su idealnu priliku da stignu do vođstva. Poslije kornera Kang-In Lija, Kim Min-Dže je zahvatio loptu glavom, ali je Aubri Modiba fenomenalnom reakcijom na gol-liniji sačuvao svoju mrežu.

Kang-In Li je nekoliko minuta kasnije ponovo zaprijetio, ovoga puta šutem iz kaznenog prostora, ali je lopta završila tik pored stative. Kako je vrijeme odmicalo, Južna Afrika je igrala sve sigurnije i uspjevala da preuzme kontrolu nad dešavanjima na terenu. Najbolju priliku u prvom poluvremenu imao je Evidence Makgopa, koji nije iskoristio odbijenu loptu poslije snažnog pokušaja Seung-Gju Kima.

Odluka o pobjedniku pala je u nastavku susreta. Poslije brze akcije i velike gužve pred golom Južne Koreje, Tapelo Moseko se najbolje snašao i snažnim udarcem pogodio bliži ugao za veliko slavlje svog tima. Do kraja utakmice Južna Koreja je pokušavala da pronađe put do izjednačenja, ali bez mnogo uspjeha. Nedostajalo je kreativnosti i konkretnih rješenja u završnici, pa su Korejci ostali bez bodova i sada strijepe za nastavak takmičenja.

Za Južnu Afriku ovo je istorijski uspjeh, pošto će prvi put igrati u eliminacionoj fazi Svjetskog prvenstva.

(MONDO)