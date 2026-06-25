Počelo je treće kolo Svjetskog prvenstva, a putevi reprezentacija polako se razaznaju. Neki će kućama, neki ostaju, a neki i dalje čekaju priliku.

Izvor: Promo/FS BiH

Grupna faza Svjetskog prvenstva stigla je do završne runde, pa se sve jasnije vidi raspored timova koji će nastaviti takmičenje u nokaut fazi. Posebnu pažnju ove godine privlači i poredak trećeplasiranih selekcija, jer će čak osam od ukupno 12 timova iz ove kategorije izboriti plasman u šesnaestinu finala.

Zbog takvog sistema takmičenja, osim prvoplasiranih i drugoplasiranih reprezentacija iz svake grupe, prolaz dalje obezbijediće i najbolje trećeplasirane ekipe, što čini gol-razliku jednim od ključnih faktora u borbi za nastavak turnira.

Poznato je već da je Bosna i Hercegovina obezbijedila plasman u dalju fazu, kao trećeplasirana u svojoj grupi. U nastavku je prikazan trenutni izgled tabele trećeplasiranih timova na Mundijalu, uz napomenu da su BiH, Južna Koreja i Škotska već završile svoje mečeve u grupnoj fazi:

Bosna i Hercegovina - 4 boda, gol-razlika 5:6 Švedska - 3 boda, gol-razlika 6:6 Hrvatska - 3 boda, gol-razlika 3:4 Južna Koreja - 3 boda, gol-razlika 2:3 Alžir - 3 boda, gol-razlika 2:4 Paragvaj - 3 boda, gol-razlika 2:4 Škotska - 3 boda, gol-razlika 1:4 Zelenortska Ostrva - 2 boda, gol-razlika 2:2 Belgija - 2 boda, gol-razlika 1:1 DR Kongo - 1 bod, gol-razlika 1:2 Ekvador - 1 bod, gol-razlika 0:1 Senegal - 0 bodova, gol-razlika 3:6

Selekcije koje će sa trećeg mjesta nastaviti takmičenje biće određene putem posebne formule:

ukupan broj osvojenih bodova u svim utakmicama grupne faze

gol-razlika iz svih odigranih mečeva u grupi

broj postignutih golova u grupnoj fazi

fer-plej skor (uzimajući u obzir žute i crvene kartone igrača i članova stručnog štaba)

u slučaju da dvije ili više reprezentacija i dalje budu izjednačene, odlučujući faktor biće njihova pozicija na posljednjoj objavljenoj FIFA rang-listi za muške selekcije

(MONDO)