Reprezentacije Egipta i Irana zaprijetile su napuštanjem terena u posljednjem meču grupne faze Svjetskog prvenstva.

Izvor: DIRK WAEM / Belga Press / Profimedia

Susret u grupi G na Svjetskom prvenstvu u fudbalu trebalo bi da odredi lidera grupe, pošto je plan da snage odmjere Egipat i Iran. Međutim, čitava situacija dobija konotaciju potpuno suprotnu sportu, pošto su čelnici Irana najavili napuštanje terena.

Preciznije, iranski ministar sporta Ahmad Donjamali bio je nedvosmislen u odluci da će igrači, ukoliko budu izloženi političkim uvredama ili neodobrenim sloganima, napustiti teren.

"Jasno smo stavili do znanja FIFA da ćemo, ukoliko naša delegacija ili igrači budu izloženi političkim uvredama ili nedozvoljenim sloganima na stadionu, bez dvoumljenja povući ekipu sa terena i prekinuti utakmicu", rekao je on.

"Ovdje smo da učestvujemo na svjetskom sportskom takmičenju u skladu sa pravilima FIFA. Neprihvatljivo je unošenje političkih ili društvenih tema koje nisu u skladu sa našim principima i vrijednostima. Bezbjednost i dostojanstvo naših igrača su prioritet, a od FIFA i organizatora očekujemo da obezbijede isključivo sportsku atmosferu, bez bilo kakvih provokacija."

S druge strane, novinar Miki Džunior najavio je da će ekipe Egipta i Irana napustiti teren ako bilo ko od igrača ili osoblja bude izložen neovlašćenim sloganima ili LGBT simbolima tokom njihove posljednje utakmice u grupnoj fazi.

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Egypt and Iran have stated that they will leave the pitch if any of their players or staff are exposed to unauthorized slogans or LGBTQ+ displays during their final group-stage match.



The two teams will face each other later today in their final Group G…pic.twitter.com/5Y05DtQOwq — Micky Jnr (@MickyJnr__)June 26, 2026

Susret ova dva tima najavljen je za noć između petka i subote, u 5 časova. Oba tima imaju visoke ambicije, a ulog je plasman u nokaut fazu Mundijala.