Norveška je obezbijedila plasman u dalju fazu takmičenja i riješila da povuče neočekivan potez - na teren izlazi bez najvećih zvijezda.

Izvor: Charly TRIBALLEAU / AFP / Profimedia

Norveški selektor Stale Solbaken sprema ozbiljne promjene u timu za večerašnji duel protiv Francuske na Mundijalu, pošto bi na teren mogao da pošalje gotovo potpuno izmijenjenu postavu u odnosu na meč sa Senegalom. Kako Norveška već ima obezbijeđen plasman u osminu finala Svjetskog prvenstva, stručni štab želi da odmori glavne igrače pred nokaut fazu koja slijedi već u utorak, prenosi norveški TV 2.

Solbaken je i ranije nagovijestio ovakav scenario nakon prethodne utakmice. Tada je istakao da je cilj da ekipa bude maksimalno spremna za izazove koji dolaze.

"Bez obzira na rezultat protiv Francuske, moramo da budemo sto odsto spremnii fizički i mentalno, za osminu finala. Protiv Senegala smo igrali 85 minuta u visokom ritmu, a u nokaut fazi možda će biti potrebno i više od 120 minuta borbe. Na to moramo da budemo spremni", poručio je selektor Norveške.

Očekuje se da će rotacija biti bez najzvučnijih imena, pa bi na klupi mogli da ostanu i najveći aduti tima - Erling Haland, Martin Edegor i Aleksander Sorlot.

Prema informacijama TV 2, Norveška bi mogla da izađe u sledećem sastavu: Egil Selvik - Fredrik Aursnes, Leo Ostigard, Henrik Falhener, Fredrik Bjorkan - Telo Aasgard, Patrik Berg, Kristijan Torstvedt - Oskar Bob, Jorgen Strand Larsen i Andreas Šjelderup.

Ovakav potez podržao je i stručni komentator Jesper Mathisen, koji smatra da je odluka logična u ovom trenutku takmičenja. On je istakao da je odmor ključnih igrača očekivan, s obzirom na težak ritam i uslove u kojima su prethodno igrali.

"Iza njih su veliki napori u teškim vremenskim uslovima, a nokaut faza donosi još zahtevnije utakmice. Logično je da najbolji igrači budu što svježiji za ono što dolazi. Ovo pokazuje da Solbaken razmišlja unaprijed i da nema strah od reakcija javnosti", ocenio je Mathisen.

Dodao je i da Francuska ostaje izuzetno snažan protivnik bez obzira na sastav, te da Norveška ovim potezom ne pokazuje defanzivan pristup, već strateško planiranje za nastavak turnira. Gotovo je jasno da Norvežanima nije stalo do prvog mjesta u grupi, s obzirom na to da u timu neće biti najveće zvijezde.