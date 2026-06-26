Reprezentacija Gane sastaće se sa timom Hrvatske, pobjeda je imperativ za komšije, ali ne i za afričku zemlju.

Izvor: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Reprezentacija Gane nalazi se na korak od plasmana u osminu finala Svetskog prvenstva pred odlučujući duel sa reprezentacijom Hrvatskom. Iako su osvojili četiri boda i imaju vrlo dobru poziciju u grupi, pojavile su se spekulacije da bi Gani potencijalni poraz od Vatrenih možda i više odgovarao u specifičnom scenariju koji se vezuje za jednog od ključnih igrača tima.

U centru priče nalazi se Tomas Parti, vezni fudbaler Gane, kojem kanadske vlasti nisu odobrile vizu. Razlog je pravni postupak koji se protiv njega vodi u Velikoj Britaniji, zbog optužbi za silovanje, pa je zbog toga ranije već propustio meč protiv Paname koji je odigran u Kanadi. I pored pokušaja Fudbalskog saveza Gane, pa čak i angažovanja državnih institucija, odluka nije promijenjena, a FIFA se u slučaj nije uključivala.

Problem za Ganu nastaje zbog rasporeda turnira. Ukoliko osvoje bod ili pobijede Hrvatsku, gotovo sigurno bi završili kao drugoplasirani u grupi, što bi ih u osmini finala odvelo na meč u Kanadu protiv Portugala ili Kolumbije. U tom slučaju, Parti ne bi mogao da igra.

Sa druge strane, poraz od Hrvatske bi ih vjerovatno gurnuo na treće mjesto u grupi. Tada bi osminu finala igrali u Kanzas Sitiju, u Sjedinjenim Američkim Državama, gde bi Parti mogao da nastupi.

Ipak, ova kalkulacija ima i drugu stranu. Čak i u slučaju prolaska kao trećeplasirani i eventualnog uspjeha u Kanzas Sitiju, Ganu bi već u osmini finala ponovo čekalo igranje u Kanadi, što znači da bi Parti bio dostupan samo za jednu utakmicu. Zbog toga se cijeli scenario o "namjernom porazu" smatra prilično upitnim.

Za Hrvatsku je računica jasna. Pobjeda protiv Gane garantuje plasman u narednu fazu. Remi ih vrlo vjerovatno takođe ostavlja u igri kao jednu od najboljih trećeplasiranih selekcija, dok bi poraz otvorio prostor za čekanje ishoda u drugim grupama.