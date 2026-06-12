logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Svi pjevaju "Dai Dai", a niko ne zna šta znači: Otkrivena tajna himne Mundijala koju pjeva Šakira

Svi pjevaju "Dai Dai", a niko ne zna šta znači: Otkrivena tajna himne Mundijala koju pjeva Šakira

Autor Marina Cvetković
0

Poslednjih dana ljubitelji fudbala širom svijeta pevuše refren "Dai Dai", nove zvanične himne Svjetskog prvenstva 2026. godine koju izvode Šakira i Burna Boj, a malo ko zna značenje pjesme.

Svi pjevaju "Dai Dai", a niko ne zna šta znači: Otkrivena tajna himne Mundijala koju pjeva Šakira Izvor: Youtube printscreen / Wave Mashup

Fudbal je oduvijek bio mnogo više od igre. Pun je emocija, zajedništva, navijanja i trenutaka u kojima hiljade ljudi zajedno slave ili tuguju. Upravo taj osjećaj pokušava da prenese i nova himna Svjetskog prvenstva.

Dok mnogi bez problema ponavljaju zarazni refren himne Mundijala 2026 "Dai Dai", u izvedbi Šakire i Burna Boja, malo ko zapravo zna šta naziv pjesme znači.

Više od običnog refrena

Izraz "Dai Dai" dolazi iz italijanskog jezika i može se prevesti kao "Hajde!" ili "Idemo!". Riječ je o uzviku kojim se neko bodri, motiviše ili podstiče na akciju, zbog čega se savršeno uklapa u atmosferu najvećeg fudbalskog takmičenja na svijetu.

Poslušajte delić pjesme:

@lyrics_galoreBurna Boy and Shakira performing « Dai Dai >at World Cup Opening Ceremony 2026 (lyrics) ❤️🔥#daidai#burnaboy#trending#worldcup2026#liveperformance♬ original sound - Lyrics Galore ☆

Šakira ponovo zaštitno lice Svjetskog prvenstva

Pjesmu su na otvaranju prvenstva izveli Šakira i Burna Boj, a njihov nastup bio je jedan od najupečatljivijih trenutaka ceremonije. Kolumbijska zvijezda otpjevala je uvodne stihove ijnego što joj se na pozornici pridružio Burna Boj, nakon čega su zajedno izveli energičnu koreografiju uz pratnju brojnih plesača.

Za Šakiru je ovo već četvrto Svjetsko prvenstvo na kojem učestvuje u zvaničnom muzičkom programu. Navijači je i danas najviše povezuju s pesmom "Waka Waka (This Time for Africa)", zvaničnom himnom Svjetskog prvenstva u Južnoafričkoj Republici 2010. godine, koja je postala jedan od najvećih sportskih hitova svih vremena.

Još Šakirnih slika pogledajte u galeriji:

 (b92 / MONDO)

Tagovi

šakira mundijal pjesma

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ