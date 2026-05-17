Rasing Santander je poslije 14 godina lutanja, igranja treće lige, ispadanja i muke ponovo u Primeri.

Izvor: X/LaLigaBR/Printscreen

Gotovo je sa čekanjem. Nakon 14 godina Rasing Santander se vratio u Primeru, a navijači su to proslavili ulijetanjem na teren. Slavni španski klub savladao je Valjadolid 4:1 u 40. kolu Segunde i tako je dva kola prije kraja obezbijedio prvo mjesto u ligi.

Pošto Deportivo i Almerija na diobi drugog mesta imaju po 71 bod nema nikakve šanse da ih više bilo ko stigne, a znali su u Santanderu navijači to da proslave. Pogledajte i kako:

Os jogadores e torcedores do Racing Santander correndo para o campo após o time RETORNAR para a primeira divisão depois de quatorze anos.



Futebolpic.twitter.com/Za2q4S7Nu7 — (@LaLigaBR)May 16, 2026

Racing je prethodni put igrao u Primeri 2012. godine kada su ispali u niži rang kao ubjedljivo posljednji na tabeli. Nakon toga krenule su muke pa su odmah ispali i iz Segunde.

Nije do skora djelovalo da će Rasing nazad u najviši rang pošto je ekipa u sezoni 2019/20 ispala iz druge lige, ali su se vratili 2022. u taj rang. Sada će ponovo u Kantabriji igrati Barselona, Real, Atletiko...

Scenes in Santander. 14 years after they went down... Racing are back!pic.twitter.com/vjk4aljTzb — The Spanish Football Podcast (@tsf_podcast)May 16, 2026

A nekada je ovdje igrao srpski džin

Sada su tim u viši rang vratili Asijer Viljalibre sa 16 golova i Andres Martin sa 22 gola i 9 asistencija, ali najslavniji dani Rasinga bili su kada su krajem prve decenije dvijehiljaditih igrali Evropu. Tada smo u Santanderu gledali kultni par napadača - omalenog Pedra Munitisa koji je kao veteran došao u klub i srpskog dvometraša Nikolu Žigića.

(MONDO)