Aleks Himenez, fudbaler Bornmuta, izbačen je iz tima zbog slanja nepristojnih poruka maloljetnici od 15 godina. Istraga je u toku.

Fudbaler Bornmuta Aleks Himenez slao je nepristojne poruke maloljetnoj djevojci od 15 godina i one su završile na društvenim mrežama. Himenez je zbog toga odmah izbačen iz prvog tima Bornmuta, odnosno tim je odlučio da ne računa na njega sve dok se ne utvrdi šta se tačno dogodilo i da li su poruke vjerodostojne.

"Bornmut je upoznat sa objavama koje kruže društvenim mrežama, a koje se odnose na desnog beka Aleksa Himeneza. Klub razumije ozbiljnost situacije i ona je trenutno predmet istrage. Kao rezultat toga, Aleks neće biti uvršten u sastav za sjutrašnju utakmicu Premijer lige protiv Fulama, a klub se za sada neće dalje oglašavati", navodi se u saopštenju koje je Bornmut objavio zaista čim su se poruke "zavrtele" na Tiktoku, Tviteru i Instagramu.

Između ostalog, Aleks Himenez je insistirao da se upozna sa maloljetnicom iako mu je skrenula pažnju da ima tek 15 godina. "Tebe ne zanima što imam 15 godina?", upitala je djevojka, na šta je Himenez odgovorio: "Naravno da mi je je bitno, ali volim mlađe djevojke, nikad nisam bio sa 15-godišnjakinjom".

Takođe, slao joj je svoje fotografije i još nekoliko poruka insistiravši da se ipak vide, a na kraju je sve završilo na društvenim mrežama i sada bi zbog toga Himenez trebalo da bude uhapšen.

Inače, Aleks Himenez ima 21 godinu i od prošlog ljeta je u Bornmutu kada ga je Milan pozajmio. Zimus je odmah otkupljen zbog odličnih igara.