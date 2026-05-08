Dijego Moreira, sin legende Partizana, izazvao je haos nakon što je pokušao da smiri navijače Strazbura posle poraza.

Izvor: X/@AtaqueFutbolero

Rajo Valjekano plasirao se u finale Lige konferencija pošto je pobijedio Strazbur i na gostujućem terenu. Nakon 1:0 u Španiji, istim rezultatom je maleni Rajo Valjekano slavio i u Francuskoj, a navijači kluba koji je već nekoliko godina zapravo u vlasništvu Toda Bolija - koji upravlja Čelsijem - izrazilo su nezadovoljstvo po završetku utakmice.

Umjesto da pozdrave svoje igrače koji su svakako napravili veliki uspjeh plasmanom u polufinale, navijači Strazbura su izviždali i vrijeđali fudbalere Strazbura, što nije želio da trpi Dijego Moreira.

Sin legendarnog fudbalera Partizana Almamija Moreire, koji je već nekoliko godina u Strazburu, prišao je navijačima i pokazao im da ne kritikuju toliko. Tada je pogledao ka kapitenu tima Emanuelu Emegi koji nije igrao na ovoj utakmici i bio je u civilu, zatraživši od njega da interveniše i razgovara sa njima.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Diego Moreira del Strasbourg le pide a sus hinchas que NO INSULTEN, tras la eliminación en Conference.



Automáticamente, Emmanuel Emegha, lesionado y vestido de civil, se mete y pide aplausos.



Ellos discuten y Moreira SE VA AL VESTUARIO.



INSÓLITO. pic.twitter.com/vq4NV9qrpl — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero)May 8, 2026



Ipak, način na koji je Emega prišao navijačima nije se dopao Moreiri, koji je posle toga probao da ga odvuče, ali ga je fudbaler u civilu ipak odgurnuo od sebe. Tada je Moreira pobijesnio i otišao u svlačionicu, dok su njegovi igrači ostali još neko vrijeme tu.

Ko je Moreririn sin?

Vidi opis Haos zbog sina legende Partizana: Izašao pred navijače, posvađao se i odjurio u svlačionicu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MN Press Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: MN Press Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MN Press Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MN Press Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MN Press Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MN Press Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MN Press Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MN Press Br. slika: 9 9 / 9 AD

Almami Moreira (47) ostavio je dubok trag u Partizanu za koji je igrao od 2007. do 2011. godine, a njegov sin je već godinama u centru pažnje i važio je za jednog od talentovanijih igrača svoje generacije. Bio je u Standardu iz Liježa (rođen je u Belgiji dok je "Dr Mo" igrao tamo), a zatim je sa otišao u Portugal gde je privukao pažnju u dresu Benfike, kao i mlađih reprezentativnih kategorija ove države. Doveo ga je Čelsi, pa prosledio Lionu, a od 2024. godine Dijego Moreira je u Strazburu.

Pokriva inače sve pozicije po lijevoj strani, a ono što je interesantno je da je od prošle godine odlučio da ipak nosi dres Belgije, pa je tako već dvije utakmice odigrao za "A" tim i nada se pozivu za Svjetsko prvenstvo.