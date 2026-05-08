Igrač Real Madrida Ferlan Mendi doživio je tešku povredu koja može ugroziti njegovu karijeru.

Izvor: Quique Garcia/EFE

Real Madrid će željeti što prije da zaboravi ovu sezonu. Ne samo da je katastrofalno pogrešio oko Ćabija Alonsa, koji nije uspio da nastavi put Karla Ančelotija i da upravlja svlačionicom, nego su rezultati loši, atmosfera među igračima, dok sada stižu i osjetljive vijesti koje nikako nismo željeli da čujemo.

Francuski lijevi bek Ferlan Mendi (30) mogao bi naprasno da završi karijeru zbog teške povrede koju je doživio. Na meču protiv Espanjola za vikend, Mendi je ostao da leži na travi i odmah se znalo da je teško povrijeđen, ali ne i da mu je ugrožena karijera.

O čemu se radi? Mendiju je pukla tetiva mišića (rectus femoris) uz odvajanje kosti. Zbog toga što je u pitanju ozbiljna povreda, već u ponedeljak će biti operisan u Francuskoj na najboljoj klinici za ovu vrstu povreda. Ipak, oporavak je dug i priča se o tome da Mendi najmanje godinu dana neće moći da igra, ali to je samo ako sve prođe u najboljem mogućem redu.

Mnogi se nikada nisu oporavili od ove povrede i bol je bio previše intenzivan da bi nastavili da se bave sportom, tako da i Mendi sada zna da kada bude na operacionom stolu - postoji šansa da više nikada ne zaigra fudbal.

Ko je Ferlan Mendi?

Izvor: Quique Garcia/EFE

U pitanju je fudbaler koji je ponikao u Pari Sen Žermenu i u njemu nikada nije dobio priliku, pa je preko akademije slavnog Avra (poznatog po Pogbi, Dijari, Mandandi i drugima) stigao do dresa Liona 2017. godine. Bio je nezamjenljiv u ovom klubu, a u trenutku prelaska u Real Madrid sada već davne 2019. godine - važio je za jednog od najboljih igrača na svojoj poziciji. Real Madrid ga je platio 50 miliona eura i pomogao mu je da osvoji tri La Lige i dve Lige šampiona.

Važi za vrhunskog defanzivca koji daje solidan doprinos u napadu, a takođe se radi i o igraču koji je tih, miran i povučen i zato za razliku od nekih svojih saigrača ne puni svakodnevno novine.