Utakmica između Independijente Medeljina i Flamenga prekinuta je zbog nereda navijača koji su zapalili stadion.

Utakmica između Independijente Medeljina i Flamenga u četvrtom kolu Kopa Libertadores prekinuta je posle samo četiri minuta. Za to su krivi domaći navijači koji su bukvalno zapalili svoj stadion "Atanasio Žiardo" pošto su izuzetno bijesni na vlasnika.

Navijači su prvo bacali baklje i dimne bombe sa sjeverne tribine, a zatim su pokušali da upadnu na teren i da na taj način prouzrokuju prekid utakmice. Čim je sudija to vidio, odlučio je da obe ekipe povuče u svlačionicu.

Huligani zapalili svoj stadion: Nestvarne scene u Medeljinu, upali na teren i pravili haos

Niko od njih nije povrijeđen, a navijači domaćeg tima su uz sve to uspjeli da zapale i stolice na sopstvenom stadionu, pokazujući nezadovoljstvo igrama svog tima u poslednje vrijeme. Takođe, ovo je bio jedan način protesta protiv "alfa i omege" kluba Raula Žiralda s kojim navijači imaju istoriju.

#ULTIMAHORA/ Desde el primer momento las autoridades activaron los protocolos de seguridad y realizaron una intervención inmediata para controlar los hechos registrados durante el partido entre el Deportivo Independiente Medellín y Flamengo de Brasil. Gracias a la reacción…pic.twitter.com/MY4s6fQNDQ — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2)May 8, 2026



Nakon što je njegova ekipa nedavno izgubila, Žiraldo je "slavio poraz" i vrijeđao je navijače, koji su mu odmah uzvratili i tražili su njegov odlazak.

La hinchada de Independiente Medellín suspende el partido contra Flamengo por la Libertadores. Es en respuesta a Raúl Giraldo, dueño del DIM. Tras la eliminación en la liga, Giraldo festejó la derrota ante Águilas Doradas e insultó y les mostró billetes a los hinchas. Fútbol SAD.pic.twitter.com/YIi9yMUxJL — Roberto Parrottino (@rparrottino)May 8, 2026



Nema sumnje da će disciplinska komisija Kopa Libertadores imati dosta posla zbog ovih nereda u Kolumbiji i za sada nema nikakvih naznaka kada bi utakmica ponovo mogla da se odigra. Naravno, iz Flamenga će insistirati da sve dobiju službenim rezultatom - i ne treba ih kriviti zbog toga.

Torcedores do Independiente Medellín, que jogaria contra o Flamengo, simplesmente atearam fogo nas arquibancadas do Atanasio Girardot! O jogo foi paralisado por falta de segurança.



