Crvena zvezda ima ideju kako da zamijeni najtraženije svoje igrače - Seola i Avdića. Očekuje se srpski tandem bekova od ljeta, dok nije isključeno da klub napusti i Tiknizjan.

Izvor: MN Press

Crvena zvezda se sprema da ove godine ponovo "napadne" učešće u Ligi šampiona i to znači da je potrebno uložiti u pojačanja kako bi ekipa bila spremna za evropsku scenu. Osim kupovine Džeja Enema i Strahinje Erakovića, koji su zapravo trenutno na pozajmici u Zvezdi, očekuje se još niz promjena i "svježa krv" u svakoj od linija tima.

Najdelikatnija situacija je svakako u odbrani gde Zvezda pokušava da se "odbrani" od ponuda za Mateuša Magaljaeša, čini se da neće praviti značajne promijene kada su u pitanju štoperi jer se očekuje samo odlazak Rodrigaa, dok će bekovi najvjerovatnije biti sasvim novi. Konkretno, za Adema Avdića i Jong Vu Seola postoje ponude iz inostranstva i Zvezda već sada zato razmišlja o tome ko će zaigrati umjesto njih.

Ko umjesto Seola?

Već dvije godine Seol igra sjajno za Crvenu zvezdu, ali kao i svaki stranac - "zadovolji" se domaćim fudbalom i želi više, na zapad. Tako će Zvezda najvjerovatnije ovog ljeta ostati bez njega jer ga traže klubovi iz Njemačke, dok u njegovom ugovoru postoji takođe klauzula od 5,5 miliona eura. Ko to plati, može da ga vodi.

Umjesto njega Zvezda planira da dovede Ognjena Mimovića, prenosi "Mozzart Sport". Bivši fudbaler Zvezde, koji je iznenada dobio šansu kod Vladana Milojevića umjesto Koste Nedeljkovića, za kratko vrijeme je pokazao kvalitet i otišao je u Fenerbahče. Ispostavilo se da je to bio pogrešan odabir kluba jer Mimović nije dobio šansu u Istanbulu, a poslednju sezonu odigrao je kao pozajmljeni igrač Pafosa.

Problem je što će Zvezda vjerovatno morati da bude strpljiva oko Mimovića jer se očekuju krupne promjene u Fenerbahčeu ovog ljeta, tako da će dosta zavisiti od novog trenera i novog sportskog direktora. U Zvezdi nemaju dilemu da Mimovića vrijedi sačekati jer smatraju da nije rekao "poslednju riječ" još na Marakani s koje je otišao u suzama.

Ko umjesto Avdića?

Vidi opis Ovako će izgledati nova Zvezda: Odlaze najtraženiji igrači, čekaju se povratnici Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: MN Press Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: MN Press Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: MN Press Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: MN Press Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: MN Press Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: MN Press Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: MN Press Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: MN Press Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: MN Press Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: MN Press Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: MN Press Br. slika: 12 12 / 12 AD

I ovog ljeta će Zvezda nastaviti da prodaje najtalentovanije igrače - koji i najviše vrijede - tako da se očekuje i da Adem Avdić bude u izlogu za inostranstvo i već znamo da ga dugo prati Klub Briž. Umesto njega, Zvezda planira još jednog povratnika, doduše nešto starijeg od Mimovića.

U pitanju je Aleksa Terzić koji je takođe prošao omladinsku školu Crvene zvezde i otišao iz nje 2019. godine u Fiorentinu gdje je postepeno dobijao priliku, ali ne u mjeri u kojoj je očekivao. Zato je išao na pozajmicu u Empoli, dok od 2023. godine igra za Red Bul Salcburg. U ovom austrijskom klubu odigrao je 30 utakmica ove sezone i zabilježio je gol i tri asistencije, pokazavši solidan nivo igre, dovoljan i za pozive u reprezentaciju Srbije kod Veljka Paunovića.

Izvor: MN Press

Bez obzira što Terzić ima ugovor do 2028. godine sa Salcburgom, Zvezda planira da ga "napadne" pošto je domaći igrač, zna već sistem i šta znači Crvena zvezda. Pitanje je samo - koliko to košta?

Šta je sa Tiknizjanom?

Dilema ostaje i oko Naira Tiknizjana koji je ljetos stigao kao veliko pojačanje Zvezde iz Lokomotive, bio je prvo nezamjenljiv i čak je Stanković insistirao da ga klub ni slučajno ne prodaje, da bi u drugom dijelu sezone ipak malo pao u zaborav usled vrhunskih igara Avdića. Zbog toga bi Tiknizjan možda mogao da traži da ode iz Zvezde, pošto se čitave sezone njegov agent oglašavao o potencijalnom povratku u Rusiju.

Vidjećemo da li je to realno i da li bi Zvezda pustila jermenskog lijevog beka na ljeto, posebno ako još dvojica igrača koji igraju po boku odu iz kluba. To bi možda bio preveliki udarac na "temelje", ali će zavisiti i od ponašanja Jermena u datim okolnostima...

Zvezdi najmanje u ovom trenutku treba nezadovoljan fudbaler koji može da pokvari sve kao "trula jabuka".