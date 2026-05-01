Iran će ovog ljeta igrati utakmice Svjetskog fudbalskog prvenstva u SAD, kako je i planirano, rekao je predsjednik Svjetske fudbalske federacije Đani Infantino tokom obraćanja na Kongresu FIFA u Vankuveru.

Izvor: Profimedia

Učešće Irana je predmet neizvjesnosti otkad su SAD i Izrael pokrenuli vojnu intervenciju protiv Islamske Republike 28. februara.

Sada je Đani Infantino, riješio dilemu.

„Razlog za to je vrlo jednostavan, moramo se ujediniti. Moramo spajati ljude, to je moja odgovornost, naša odgovornost. Fudbal ujedinjuje svijet, FIFA ujedinjuje svijet, svi ujedinjujemo svijet“, rekao je Infantino.

Na izjavu je reagovao i predsjednik SAD Donald Tramp, koji je poručio da se slaže s Infantinom.

„Ako je Infantino to rekao, onda sam saglasan sa tim. Pustite ih da igraju“, rekao je Tramp.

Zvaničnici Fudbalskog saveza Irana jedini su od 211 članica FIFA koji nisu prisustvovali Kongresu u Kanadi, prenijela je agencija PA medija.

Prema saznanjima ove agencije, dva delegata kojima su kanadske vlasti odobrile vize odlučila su da ne učestvuju nakon što je još jednom članu njihove grupe onemogućen ulazak u zemlju, prenijela je "Srna".

(MONDO)