Lamin Jamal se uhvatio za nogu u meču sa Seltom nakon što je izveo penal. Samo dva mjeseca pred Mundijal.

Lamin Jamal je donio pobjedu Barseloni pogotkom sa penala protiv Selte, time je vrlo vjerovatno osigurao i titulu Kataloncima, ali cijela Španija je zanijemila kada se uhvatio za nogu.

Čim je pogodio penal, povrijedio se mladi krilni fudbaler i odmah je morao da napusti teren. Odmah se vidjelo da nema šanse da nastavi da igra, a zamijenio ga je Roni Bardi. Da li je to istegnuće zadnje lože ili ozbiljnija povreda, vidjećemo.

"Moramo da sačekamo i da vidimo šta je u pitanju. Definitivno postoji nešto, Lamin je osjetio bol. Da nije tako, ne bi napustio teren. Nadam se da nije toliko loše. Sačekaćemo do sutra", rekao je Hansi Flik nakon meča. Pogledajte kako se povrijedio Lamin Jamal:

April 22, 2026

"Nadam se da će kratko odsustvovati. Želim mu puno sreće, mora da ostane miran, mlad je i može brzo da se oporavi", dodao je saigrač Pedri.

Španija u strahu

Španija je u strahu jer je jako blizu Svjetsko prvenstvo. Crvena furija igra u grupi H sa Urugvajem, Zelenortskim Ostrvima i Saudijskom Arabijom, a prvi meč sa Zelenortskim Ostrvima je 15. juna, za manje od dva mjeseca.

