Postoji ideja da na poluvremenu finala Svjetskog prvenstva gledamo i muzički nastup po uzoru na Superbol. Spominje se da će nastupati "Koldplej"...

Prvi put u istoriji će na poluvremenu finala Svjetskog prvenstva u fudbalu da bude muzički nastup. Postoje najave o svemu tome. Spominju se razni izvođači, najviše "Koldplej" i navodno bi pauza između dva dijela trebalo da traje oko 25 minuta umjesto 15. To je potvrdio i Đani Infantino.

"Finale je 19. jula i prvi put u istoriji ćemo imati šou na poluvremenu. Vodiće ga Kris Martin i 'Koldplej'.Ne mogu još da vam kažem koji umjetnici će biti, ali neće biti samo jedan, već više njih. I biće najveće na svijetu, biće fantastično", rekao je prvi čovjek FIFA Đani Infantino na jednoj konferenciji.

The 2026@FIFAWorldCupFinal will feature a "halftime show" for the first time in history, FIFA President Gianni Infantino tells@maxwelltani, revealing it will be "curated by Chris Martin and Coldplay."



"I cannot yet tell you which artists will be performing, but it's not one,… — Semafor (@semafor) April 15, 2026

Takve stvari do sada smo viđali u nekim drugim sportovima, ponajviše u američkim sportovima kao što je "Superbol" i slično. Nije nešto šta vole navijači koji prate fudbal, ali će biti interesantno videti kako će to da izgleda na Mundijalu koji se održava u Americi, Kanadi i Meksiku.