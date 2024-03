Dominaciju u YU fudbalu Partizan je morao da potvrdi u vječitom derbiju, jer mu je Crvena zvezda tokom cijele sezone disala za vrat i grabila priliku da ga pretekne na tabeli.

Izvor: www.crvenazvezdafk.com

Izvor: kurir/ www.partizan.rs

Jedan od onih nezaboravnih bio je i 62. po redu vječiti derbi koji je odigran 7. maja 1978. godine. Domaćin je bio Partizan, a utakmica je odigrana po ružnom vremenu, jer je tog dana pljuštala kiša nad Beogradom. Baš zbog toga, mnogo ljudi je odustalo od dolaska na utakmicu, pa je na derbiju bilo oko 35.000 ljudi.

Partizan je sezonu počeo bez pojačanja, jer su se iz JNA vratili Momčilo Vukotić, Ivan Golac i Vlada Pejović. U Humsku je stigao samo Milovan Jović, malo poznati igrač iz beogradskog Rada. U zimskom prelaznom roku stigao je Slobodan Santrač iz OFK Beograda i on će biti ključno pojačanje. Crno-bijeli su u jesenjem i proljećnom dijelu prosto mleli svoje protivnike. Uspio je pobjedom nad Honvedom da osvoji i Srednjoevropski kup.

Dominaciju u YU fudbalu Partizan je morao da potvrdi u vječitom derbiju, jer mu je Crvena zvezda tokom cijele sezone disala za vrat i grabila priliku da ga pretekne na tabeli. Te sezone trener Partizana bio je Ante Mladinić, rođeni Splićanin i legenda Hajduka, koji je stigao na stadion JNA kao iznenađenje generalske vrhuške koja je vodila klub.

Izvor: Printscreen

Odlučujući period za osvajanje nove titule bio je između 26. i 30. kola, kada je Partizan vezao pet pobjeda, dobivši Hajduk u gostima, kod kuće Dinamo sa čak 5:0. A, onda je u Humskoj trebalo da gostuje Crvena zvezda koja je takođe igrala u sjajnoj formi i koja je imala samo dva boda manje u odnosu na crno-bijele.

Ante Mladinić tada je protiv Crvene zvezde izveo sljedećih 11 igrača Partizana: Petar Borota - Ivan Golac, Tomislav Kovačević, Aleksandar Trifunović, Nenad Stojković, Jusuf Hatunić - Ilija Zavišić, Nikica, Klinčarski - Slobodan Santrač, Momčilo Vukotić, Boško Đorđević. U nastavku utakmice priliku da igraju dobili su Borislav Đurović i Milovan Jović.

Crvenu zvezdu je kao trener predvodio Gojko Zec, koji je sezonu ranije klubu donio titulu. Crveno-beli su imali jak tim gdje su glavni igrači bili Dragan Džajić, Vladislav Bogićević, Dušan Staja Nikolić, Miloš Šestić, Srboljub Stamenković, Vladimir Petrović Pižon, Dušan Savić, Zoran Filipović... Bio je to i posljednji derbi koji će odigrati Dragan Džajić, jer se na kraju sezone oprostio od fudbala.

Izvor: www.crvenazvezda.com

Gojko Zec nije želio bilo šta da kalkuliše, pa je na travnjak stadiona u Humskoj izveo sljedećih 11 fudbalera: Aleksandar Stojanović - Zoran Jelikić, Ivan Jurišić, Mihalj Keri, Milovan Rajevac - Nikola Jovanović, Dušan Nikolić, Vladimir Petrović, Zlatko Krmpotić - Dušan Savić, Dragan Džajić. Šansu su u drugom poluvremenu dobili Mihailo Petrović i Zoran Filipović.

Partizan je poveo preko Momčila Vukotića polovinom prvog poluvremena, poslije centaršuta Ilije Zavišića. U drugom poluvremenu, Crvena zvezda je zaigrala znatno bolje i ekspresno preokrenula rezultat. Izjednačenje je donio Zoran Jelikić na startu drugog dijela, a potom je precizan bio i Zoran Filipović koji je ušao sa klupe umjesto Duleta Savića.

Uvukla se zebnja tada među pristalice Partizana, ali nije to bio kraj uzbuđenjima. Pojačanje Partizana tokom zime Slobodan Santrač donio je izjednačenje u 62. minutu. Izvještači beogradskih medija pišu, da se popularni Sani poslužio lukavstvom jer je glasno viknuo "moja" misleći na loptu, što je zbunilo štopera Ivana Jurišića, koji je mislio da se oglasio golman crveno-bijelih Aleksandar Dika Stojanović.

Izvor: Printscreen

Trijumf Partizanu donio je Momčilo Vukotić, najbolji akter tog derbija, u 76. minutu, kada je skrenuo loptu u gol poslije šuta Boška Đorđevića iz daljine. Nastalo je neopisivo zdravlje među pristalicama crno-bijelih.

Do kraja prvenstva, u preostala četiri kola, Partizan je pobijedio samo jednom, odigravši tri remija, ali je i to bilo dovoljno za osmu titulu šampiona. Posljednji meč crno-bijeli su odigrali u Humskoj protiv Sarajeva, pred 50.000 ljudi. Pojavio se prije početka utakmice čak i pravi parni valjak na stadionu, a kapitenu i najboljem igraču, Momčilu Vukotiću, na oproštaju od kluba, uručen je buket od 500 karanfila, za 500 utakmica u Partizanu! On će narednu sezonu provesti u Bordou, ali će se poslije godinu dana opet vratiti u Humsku i igrati do 1984. godine.

https://youtu.be/yr41rE_8-Ts?feature=shared