Turbulencije u Humskoj uoči jako važne utakmice protiv "fenjeraša" Superlige.

Izvor: Mladjan Ivanovic/© MN press, all rights reserved

FK Partizan u subotu igra važan meč protiv Radnika u Surdulici (13.45), dok u klubu "kuva". Dan pred meč, trener Igor Duljaj "raspalio" je po upravi, otvoreno rekao da je ostavljen na cjedilu time što je napadač Ksander Severina samovoljno otišao zbog neizmirenih obaveza. U Surdulici, Duljaj neće moći da računa ni na Holanđanina koji igra za Kurasao, kao ni na Mateuša Saldanju, koji je povrijeđen, Nemanju Nikolića, koji ima "parne" kartone... Bez trojice važnih napadača, Duljaj će biti prinuđen da traži alternativna nrešenja.

"Što se tiče problema u špicu napada, Saldanja ima istegnuće zadnje lože, koliko će to da traje, ne mogu da vam u ovom trenutku kažem, Nikolić je dobio četvrti žuti karton i neće moći da učestvuje u sutrašnjoj utakmici. Izuzetno je važan, kao i Saldanja, donosio je prevagu u mnogim utakmicama, donosio je promjenu na terenu i u poslednjem trenutku, slučaj sa Severinom. Dosta smo oslabljeni što se tiče napada, ali takva je situacija, moramo te teškoće da prevazićemo kako znamo i umijemo, nema kuknjave i imamo cilj, a to je da ostvarimo povoljan rezultat. Gostujemo na jugu Srbije, gdje ima dosta naših navijača, Surdulica, Leskovac, Niš, dosta ljudi će doći iz Beograda i imamo obavezu da damo sve od sebe, da ljudi koji nam pružaju podršku odu zadovoljni sa stadiona", kazao je Duljaj.

On je razgovarao sa Severinom dan pred meč.

"Jutros sam pričao sa Severinom i vjerujem da će sve biti OK. Javio se jer sam mu poklanjao pažnju, brinuo o njemu, javljao se na telefon kada god je potrebno i tako morate da se ponašate. Uvijek ću da stanem uz svog igrača, čak i kad pogriješi. I tako moramo svi u klubu da se ponašamo odgovorno prema poslu kojim se bavimo. Nema tu subota, nedjelja, 'ne zovi me kad nije radno vrijeme'. Tačka"

Izvor: MN Press

U kontaktu sa Severinom je bio i pijre konferencije za novinare uoči Radnika.

"Javio se jer imamo odnos 'trener-igrač' i uvijek morate da budete dostupni za igrača, da pitate 'Kako si, je l' imaš neki problem?'. Kakvi god da su, da li se nekad ponašaju kao djeca, bili oni stranci ili domaći, to nisu moji igrači, već igrači Partizana i oni mogu da donesu profit ovom klubu dobrim igrama. Ovo nije individualni sport i njegove kolege u timu su podigle i sebi cijenu, kao i cijenu kluba. Ljudi se raspituju, dolaze, bodre Partizan, puni stadioni, Bačka Topola, Kruševac, Novi Sad, Niš, Ivanjica, Istok, Zapad na stadionu Partizana. Kada je tako bilo? Nikad. Ne dolaze da gledaju mene, već idole, da kupuju dresove Saldanje, Nikolića, Natha, Zahida... A, kada Duljaj ide po igrače i vodi ga, onda kažu 'Ha, budala'. Neka sam budala, to sve radim u interesu tima i nije mi problem. Kad bude došao u nedjelju, sutra, prekosutra, ići ću ja na aerodrom ako je potrebno, nemam problem. Sve mora da se radi u interesu i službi ekipe. Žao mi je što mora da se priča o tome, ali to je tako."

Duljaj je dodao i da je poremećena "zdrava, sportska priča" koju je sa svojim timom izgradio tokom priprema.

"Ovo je direktan udarac na mene i moju ekipu. Nema govora oko toga. Da li će sve biti kao prije? Neće, nema govora. Da, ovo je direktan udarac na mene i na moju ekipu."