Nekoliko časova prije početka derbija nije se mogla kupiti nijedna ulaznica za sjedenje, a preprodavci su za kartu tražili i 250 dinara.

U to vrijeme na popularnoj Marakani nije bilo stolica na svim tribinama. Prema procjenama tadašnjih izvještača na utakmici fudbalera Crvene zvezde i Partizana našlo se 100.000 ljudi. To se dešavalo na još tri vječita derbija, 57, 74. i 82. odmjeravanju snaga fudbalera beogradskih klubova. Ali 59. je ostao upisan kao rekordni iz samo jednog razloga - prodato je 90.142 karata, što je bio apsolutni rekord. Uz to u klupsku kasu slio se i rekordni prihod - 475.723.000 dinara.