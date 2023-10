Mariju Baloteliju se očigledno nisu svidjeli dobronamjerni savjeti Zlatana Ibrahimovića.

Izvor: Profimedia

Zlatan Ibrahimović je u nedavnom intervjuu pričao o svom bivšem saigaču Mariju Baloteliju i istakao kako mu je žao što italijanski napadač nije dostigao pun potencijal tokom karijere. Takvi komentari se Supermariju nisu svidjeli...

"Kada klinac dobije priliku da ostvari svoj talenat u potpunosti i ne iskoristi je to je zaista šteta. Baloteli je imao toliko šansi da to uradi i sve ih je propustio, samo je protraćio svoj talenat. To je istina", rekao je Ibrahimović, a Baloteli mu je odgovorio ovom slikom na instagramu:

Izvor: Instagram/mb459

Baloteli i Ibrahimović su zajedno igrali u Interu od 2007. do 2009. godine. Tada je Zlatan bio jedan od najboljih igrača kluba, a Baloteli klinac koji se probija. Kada je Ibrahimović otišao u Barselonu 2010. godine Baloteli je sa Interom uzeo čuvenu "tripletu" - titulu, kup i Ligu šampiona.

Nakon toga je prešao u Mančester siti, pa u Milan i Liverpul, ali je karijera brzo krenula nizbrdo. U Nici je bio solidan kao i u Marselu, a od tada je igrao za Brešu, Moncu, Sion i Adanu. Iako ima 33 godine odavno je van vrhunske forme i poslednji put je za Italiju igrao 2018. godine.

BONUS VIDEO: