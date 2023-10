Bugarska izgubila i od Litvanije kod kuće (0:2) i sada je na začelju tabele Grupe G, kao jedini tim bez pobede.

Izvor: Profimedia

Reprezentacija Bugarske nije pobedila ni u šestoj kvalifikacionoj utakmici za EURO 2024. Ekipa Mladena Krstajića izgubila je kod kuće, na stadionu Vasil Levski i tokom meča čuli su se zvižduci publike na račun domaćih.

Sa druge strane, sjajan meč odigrao je bivši igrač Zemuna i Voždovca, Justas Lasickas, koji je bio asistent dvostrukom strelcu Litvanaca Pijusu Sirvisu. Uz to, Lasickas je i sam postigao gol, za ubedljivih 0:3, ali je on bio poništen zbog ofsajda. Bez obzira na to, trijumf gostiju sa Baltika ni na koji način nije bio ugrožen i pored te odluke sudija.

Bugari će do kraja kvalifikacija odigrati još dve utakmice bez takmičarskog značaja protiv Mađarske kod kuće 16. novembra, a onda i protiv Srbije u Leskovcu, na stadionu Dubočice 19. novembra. Bugari su poslednji put igrali na nekom velikom takmičenju 2004. godine, kada su nastupili na Evropskom prvenstvu u Portugalu i taj crni niz trajaće i posle aktuelnih kvalifikacija za EURO, u kojima srpki trener nije prekinuo tu lošu seriju.

Krstajić je vodio Bugarsku na 11 utakmica i ostvario učinak od tri pobede, tri remija i pet poraza. Sve tri pobede ostvario je prošlog septembra i novembra, u Ligi nacija.

BONUS VIDEO: