Ofanzivac Kolin Kazim-Ričards koji je prethodne sezone igrao pod komandom Andree Pirla otkrio detalj iz svlačionice.

Izvor: MN Press

Nakon bogate igračke karijere i kultnog statusa u čitavoj fudbalskoj generaciji Italijan Andrea Pirlo rešio je da se oporoba i kao trener. Za sada mu to ne ide sjajno, a jedna anegdota iz Turske možda otkriva zašto je to tako. Doskorašnji fudbaler Karagumruka Kolin Kazim-Ričards otkrio je da se tokom prethodne sezone pušilo u svlačionici Pirlovog tima, a da je Andrea svojim zemljacima dozvoljavao da uživaju u cigaretama čak i na poluvremenu!

U turskom timu prošle sezone bili su italijanski igrači Emilijano Vivijano, Davide Biraski, Mateo Riči, Andrea Bertolači i Fabio Borini, kao i Rajan Banija koji ima dvojno državljanstvo Italije i Turske. Nije poznato koga od njih je "isprozivao" Kazim-Ričards, ali je jasno da su pojedini imali povlašćeni tretman kod Pirla!

"U Turskoj igra dosta Italijana već godinama, ali sam se iznenadio kada sam video kakav stil života imaju. Prošle sezone u Karagumruku ih je bilo baš dosta koji konzumiraju cigarete. U klubovima gde sam pre igrao nijedan trener to nije dopuštao, ali Andrea Pirlo je dopustio igračima da puše cigarete. Prvo sam video da oni puše cigarete pred treninge ili utakmice i njemu to nije uopšte smetalo, dopustio im je to. Ipak, kada sam video da to čak rade u svlačionici i na poluvremenu, bio sam baš šokiran. Očekivao sam tu neku disciplinu, ali već po tome sam shvatio da tu nema nikakvog reda i nije čudo što se sve tako brzo završilo i raspalo", rekao je turski fudbaler Kolin Kazim-Ričards.

Iako njegova karijera ne može da se poredi sa svim što je Andrea Pirlo uradio u igračkim danima, Kolin ima pravo da kritikuje Italijana za neuspešan trenerski mandat u Turskoj. Sarađivali su, pa je iz prve ruke mogao da vidi koliko je grešaka Pirlo napravio u samo jednoj sezoni.

Inače, Kolin Kazim-Ričards rođen je u Lejtonu u Engleskoj, a tursko poreklo ima preko majke. Zbog toga je i nosio dres reprezentacije Turske čak 37 puta, uz dva pogotka. Na klupskom nivou igrao je za Bari, Brajton, Šefild junajted, Fenerbahče, Tuluz, Galatasaraj, Olimpijakos, Blekburn, Bursu, Fejnord, Seltik, Koritibu, Korintijans, Lobos, Verakruz, Pačuku, Derbi i Karagumruk. Poslednjih nekoliko meseci je bez kluba i verovatno razmišlja o završetku igračke karijere.

