Stručnjak za suđenje analizirao spornu situaciju sa utakmice TSC - Partizan

Stručni konsultant za suđenje na TV Arena sport Zdravko Jokić izjavio je da je arbitar Aleksandar Živković napravio grešku kada nije dosudio penal za TSC protiv Partizana u nedeljnom duelu ta dva tima, završenom pobedom Beograđana 3:2. On je ocenio da je vezista crno-belih Ljubomir Fejsa napravio prekršaj u kaznenom prostoru koji nije dosuđen, a uz to je ukazao na to da je VAR sudija Srđan Jovanović trebalo da sugeriše glavnom arbitru da pogleda tu situaciju.

"Igrač Partizana želi da izbije loptu, kasni i i u produžetku gazi protivnika, ne na bezobziran, već na nepažljiv način. Na nepažljiv način je prekršaj bez kartona, a na bezobziran način je prekršaj sa kartonom. Pošto je ovde igrač Partizana zakasnio u startu prema lopti, gazi protivnika i pravi prekršaj, što je evidentno jasno i u ovakvoj situaciji UEFA smatra da bi VAR trebalo da se oglasi, jer je sudija napravio očigledan previd. Mora da se interveniše i da se u ovoj situaciji pomogne sudiji", rekao je Jokić.

"ZAŠTO JOVANOVIĆ NIJE NA TERENU?"

Povodom ove i još jedne situacije sa tog meča, Crvena zvezda u ponedeljak je izdala oštro saopštenje i iznela niz teških optužbi na račun glavnog arbitra Živkovića, VAR sudije Jovanovića, Fudbalskog saveza Srbije...

"Prateći loptu, koja je izbijena, sudija verovatno nije gledao završni momenat gaženja. Shodno instrukcijama, bilo je očigledno gaženje i trebalo je da ga pozove da pogleda, da vidi da li je taj prekršaj bio dovoljnog intenziteta, ali trebalo je da mu se javi. Indikativno je, i to me čudi, da Jovanović ima dve VAR funkcije umesto da sudi. U subotu je isto bio VAR, a nije bio na terenu. On je naš najbolji sudija. Ovo su pitanja upućena nekom drugom", rekao je Jokić.

On je komentarisao i situaciju sa utakmice Crvena zvezda – Mladost Lučani, kada je igrač gostiju Ivan Milošević početkom drugog dela meča dobio direktan crveni karton zbog starta na Geloru Kangi.

"Ovo je školski primer kada treba dati crveni karton za start na protivničku nogu. Start je imao snage, brzine i direktno je išao na noge. Sudija je bilo odlično postavljen", zaključio je Jokić.