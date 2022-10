Ćavi Ernandez je izgubio "El Klasiko", pred ispadanjem je u Ligi šampiona i uprava neće više da ga čeka.

Izvor: Profimedia/Antonio Pozo / PRESSIN

Ubedljiv poraz u "El Klasiku" je kap koja je prelila čašu i Ćavi Ernandez više ne može da igra na kartu svojih ranijih zasluga u Barseloni. Klub ga je dugo čekao, letos je potrošio stotine miliona na nova pojačanja i ugovore, a rezultata još uvek nema i nekadašnji vezista Barse je pred otkazom!

Nakon poraza od 3:1 predsednik Laporta i njegovi savetnici napravili su listu od tri kandidata za preuzimanje klupe i očekuje se da najkasnije posle Svetskog prvenstva u Kataru imenuju naslednika.

Ćavi je na klupi Barse zamenio Ronalda Kumana, a nakon 50 utakmica na klupi tima ima gore rezultate od Holanđanina, uprkos brojnim i ozbiljnim pojačanjima. Njega bi na klupi mogao da nasledi trenutno slobodni Tomas Tuhel, nemački stručnjak koji se nedavno rastao sa Čelsijem.

On iza sebe ima titule u Francuskoj sa PSŽ-om, titulu prvaka Evrope sa Čelsijem, kup sa Borusijom iz Dortmunda i deluje kao najozbiljniji kandidat. Drugo ime je Jirgen Klop, mada to ne deluje kao realna opcija. On ima ugovor sa "redsima" do 2026. godine, pa iako je nešto slabije počeo ovu sezonu posle pobede nad Mančester sitijem u Premijer ligi sudbina mu je sigurna na "Enfildu".

Takođe kandidat je i Marselo Galjardo, koji se pominjao kao opcija i pre Ćavijevog dolaska. On je najavio da će u decembru napustiti River Plejt, sa kojim je pravio sjajne rezultate u Argentini.