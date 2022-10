Trener Crvene zvezde na konferenciji pričao o kadrovskim rešenjima, lako primljenom golu i šta bi promenio kad bi mogao da vrati vreme.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su na gostovanju Ferencvarošu (2:1), a trener Miloš Milojević imao je zanimljivu izjavu nakon meča. On je govorio pred kamerama odmah na kraju susreta, a zatim se pojavio i na konferenciji za medije na kojoj se dodatno raspričao, posebno o primljenim golovima njegovog tima.

Zbog dve greške nakon kojih je mađarski tim savladao golmana Milana Borjana Crvena zvezda više ne drži stvari u svojim rukama... Sada počinju kalkulacije i računica šta je potrebno za evropsko proleće, a svestan je toga i mladi stručnjak koji je na klupi nasledio Dejana Stankovića.

Milojević je o tome pričao i na konferenciji, znajući da je ozbiljna šansa ispuštena... "Imamo još teoretske šanse. Više ništa nije u našim rukama, nismo iskoristili šansu za brejk. Moraćemo u narednim mečevima da budemo konkretniji, da dovedemo našeg napadača u šanse, a ne da se on rve ispred protivničkog šesnesterca. Moraćemo da budemo i koncentrisaniji u našem kaznenom prostoru", rekao je trener Crvene zvezde.

Najviše priče bilo je oko defanzivnih prekida. Crvena zvezda veoma se loše branila, a drugi pogodak primljen je nakon udarca glavom sa velike udaljenostiMnogi su pomislili da je rešenje za to igranje Nemanje Milunovića, koji se na terenu pojavio kao rezervista, ali je trener crveno-belih demantovao takvu ideju!

"Bili smo prvi na svakoj lopti. Nije problem skočnost, lopta uopšte ne sme da dolazi u tu zonu. Možete da me pitate da li bi sve tako bilo da je igrao Milunović, ali on ne bi branio čoveka u drugoj zoni, na 14 metara od gola. Dakle, dali bi nam gol. A da je igrao Milunović pitali biste me zašto Eraković igra desnog beka. Da ne igra Eraković, pitali biste me zašto ne igra reprezentativac Srbije. Za mene je defanzivni prekid stvar karaktera ekipe. Onakav gol se ne dešava na treningu. A kada se ne dešava na treningu ne može ni na utakmici", zaključio je Milojević nakon bolnog poraza njegovog tima u Budimpešti. Pogledajte drugi gol Ferencvaroša:

Ferencvaroš - Zvezda 2:1 Izvor: YouTube/Arena sport

Mađarski novinari upitali su Miloša Milojevića i šta je to što bi promenio kada bi mogao da se vrati nekoliko sati unazad, a on je pored odbrane prekida istakao još jednu stvar. Čini se da Zvezda ne igra sa istim karakterom u Beogradu i na gostovanjima, što je neobično za ovako iskusnu ekipu.

"Promenio bih da bolje branimo dve situacije kod gola. Ferencvarošu prija kada igra kod kuće. Mi moramo da shvatimo da se fudbal igra i van Beograda. Ne sme da nam stvara to problem, čule su se Delije ovde u Budimpešti. To ne sme da nam bude problem, igrali smo 50 utakmica u Evropi", rekao je šef stručnog štaba.

Zvezda sada mora da zabeleži dva dobra rezultata u Evropi - i na domaćem terenu protiv Trabzona, i na gostovanju protiv Monaka. Da bi se to desilo, pristup mečevima mora da bude drugačiji, a nastupi srpskog šampiona daleko kvalitetniji. Na trenutke je Zvezda u Budimpešti pokazala šta bi moglo da bude dobro u nastavku Lige Evrope.

"Jedan deo igre iz drugog poluvremena jeste recept, drugi ne. Mogli su da nam daju još neki gol zbog naših grešaka, tu moramo da budemo realni. Fudbal se igra u dva smera, ne samo gore. Sanogova povreda nas je omela, da je on ostao na terenu mogao sam da uvedem svežeg napadača. Presekao nas je drugi gol, izgubili smo deset minuta zbog frustracije. Pobedili smo sami sebe, moramo da učimo na našim greškama, to je teško, a mi to ne radimo. Bolno je kada gubiš, kada si bolji i kontrolišeš igru, ali nisi dovoljno koncentrisan", konstatovao je na kraju trener Crvene zvezde Miloš Milojević.