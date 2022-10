Gelor Kanga je "blindiran", prema saznanjima MONDA ostaje u Crvenoj zvezdi do kraja fudbalske karijere.

Iskusni vezni fudbaler Crvene zvezde Gelor Kanga ostaće do kraja karijere u redovima crveno-belih, saznaje MONDO. On će potpisati novi ugovor do jula 2025. godine sa klubom iz Ljutice Bogdana. S obzirom da je vezista iz Gabona 1. septembra proslavio 32. rođendan, to što je produžio ugovor na još dve i po godine praktično znači da će okačiti kopačke o klin na "Marakani.