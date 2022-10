Kuno Beker je meksički glumac kojeg su mnogi ljubitelji fudbala upoznali kroz ulogi Santijaga Munjeza u filmovima serijala "Gol".

Izvor: YouTube/Alejandro Flores/DalalaLt/Printscreen

Sećate li se Santijaga Munjeza, meksičkog fudbalera koji je pobegao iz siromaštva i prvo zaigrao za Njukasl, pa potom i "galaktikose" Real Madrida? Lik iz svetski poznatog filma "Gol", početkom oktobra je proslavio 17 godina od izlaska u javnost, a glavnu ulogu u njemu igrao je meksički glumac Kuno Beker.

U tom trenutku, Kuno je imao 27 godina i sve je bilo bajno. Glumio je u filmu u kom je svlačionicu delio sa Zinedinom Zidanom, Dejvidom Bekamom, Ronaldom, Robertom Karlosom i drugim velikanima svetskog fudbala. Ali ovaj glumac je posle svega toga bio blizu da oduzme sebi život!

Munjez u čuvenom filmu "Gol" uspeva da prvo postane zvezda Njukasla nakon što ga skaut iznenada otkrije, a posle dobrih igara u Engleskoj, zaslužuje transfer u Real Madrid. Ovaj, drugi deo serijala filmova, privukao je pažnju baš zbog toga što se u filmu pojavljuju tada najbolji fudbaleri sveta.

Ali Kuno Beker je od tada prošao pravu životnu dramu. Desetak godina nakon završetka snimanja filma koji mu je doneo slavu, Beker je bio jako blizu da se ubije, o čemu je nedavno otvoreno govorio na društvenim mrežama.

"Kada sam imao 38 godina, upao sam u depresiju. Bio sam u vrlo destruktivnoj vezi gde me je uhvatila depresija. Jednog dana, bio sam blizu da počinim najveću grešku i oduzmem sebi život. Bio sam pod neverovatnim stresom i video sam svog dedu u toj vrtoglavici. Pitao me je 'Ideš li ili ostaješ?' Stavio sam pištolj u usta i bio sam blizu da oduzmem sebi život", rekao je Beker, priznavši kroz kakav pakao je prolazio.

Beker danas ima 44 godina, a priznao je da mu je u izbegavanju samoubistva pomogao neočekivan izbor - kokain. Ovaj glumac pažljivo navodi da ne želi da bude shvaćen kao da je droga spas, ali je njemu pomogla da ne izvrši samoubistvo jer ga je prevarila.

"Pokušao sam na brojne načine da se izvučem iz depresije, dok nisam napravio veliko sr**e kada sam probao drogu, kokain. Čuo sam da vas kokain čini da se osećate odlično i da ne postoji način da se osećate depresivno ako ste na kokainu. Nemojte da me shvatite pogrešno, ali u tom trenutku mi je kokain spasio život, jer ga nisam sebi oduzeo, ohrabrio me je da nastavim da živim, prevario je moj um. Kokain i alkohol su razlog zašto ste me videli da nekad u intervjuima govorim gluposti. U jednom intervjuu na Telemundu sam se pijan i nadrogiran osramotio pred celom državom", rekao je Beker.

Ipak, Beker se izvukao iz svih tih problema i sada glumi u meksičkim telenovelama. Producent je crtanih filmova, a naveo je i da je svojevremeno napravio listu i izvinio se svim ljudima koje je na bilo koji način povredio tokom svoje borbe sa zavisnošću.