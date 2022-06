Reči predsednika španske lige ni malo se neće dopasti navijačima Reala, ali ni Bajerna...

Izvor: Profimedia

Predsednik španske lige Havijer Tebas napravio je haos u Primeri. Njegova izjava je razbesnela navijače Reala, oduševila navijače Barselone, a u isto vreme naljutila i one koji vole minhenski Bajern.

Sve to uspeo je da učini na konferenciji za medije gde je pričao o Robertu Levandovskom. Poljskom napadaču koji je na meti katalonskog kluba.

"Nadam se da će Levandovski igrati u Barsi sledeće sezone i da će im doneti titulu. To je sve što imam da kažem o njemu. Nadamo se da će Barselona potvrditi da je završila taj transfer. ON je velika zvezda, legenda evropskog fudbala i Bajerna. Za španski fudbal bi bilo to veoma važno", rekao je Tebas.

Saga oko Levandovskog traje već neko vreme. U jednom momentu je delovalo da su klubovi blizu dogovora, pa su se stvari zakomplikovale. Poljak želi u Barselonu, Bajern ne želi da ga pusti tek tako. Možda se stvari promene dolaskom Sadija Manea.