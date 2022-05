Navijači Partizana istakli dugačku poruku u znak sećanja na preminulu legend

Izvor: MN Press

Legendarni trener Ivica Osim preminuo je ove nedelje, a navijači Partizana oprostili su se od stručnjaka velikim transparentnom na južnoj tribini tokom utakmice u Humskoj.

Za vreme meča Partizan - Vojvodina, Grobari su istakli transparent sa citiranim Osimovim rečima: "Svaka Partizanova utakmica je posebna. Partizanovi navijači su još kako poznati, oni ne praštaju greške. Grobari hoće uvek da gledaju dobar fudbal i dobre igrače i posao u Partizanu mora ozbiljno da se shvati".

Toj poruci, Grobari su dodali i parolu: "Poruka za igrače, trenera i ložu. Neka vam legendine reči uđu pod kožu". Pogledajte transparente u znak sećanja na preminulog velikana:

Ivica Osim vodio je Partizan u sezoni 1991/92, osvojio Kup i ostavio dubok trag u Humskoj. Zbog rata u Jugoslaviji, on je napustio zemlju i vodio je Panatinaikos, posle čega je čak osam godina predvodio Šturm. Naravno, Osim je od 1986. do 1992. vodio i reprezentaciju SFR Jugoslavije, a prethodno je od 1978. do 1986. vodio Željezničar, u kojem je ponikao i kao fudbaler i bivši reprezentativac.

Partizan je u subotu trijumfovao 2:1, preuzeo vrh tabele od Crvene zvezde bar na nekoliko sati, a trener Aleksandar Stanojević imao je opominjuću poruku za pojedine igrače posle utakmice.