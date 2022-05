Trener Vojvodine Dragan Radojičić kritikovao je svoje fudbalere nakon slabe utakmice u Humskoj.

Dragan Radojičić je u šoku i neverici posmatrao kako su fudbaleri Vojvodine primali golove protiv Partizana u Humskoj, da se čak i komentator TV Arena Sport našalio da bi od njegovih reakcija mogla da se napravi zanimljiva kompilacija.

Iako je Vojvodina na kraju uspela da postigne utešni gol preko Stevanovića u nadoknadi vremena (2:1), Radojičić nije štedeo svoje fudbalere čijom partijom je ponovo bio nezadovoljan. Otvoreno ih je kritikovao u dosta navrata ove sezone, nadajući se da će to kod njih izazvati pozitivnu reakciju...

"Sad smo se kao nešto probudili, ali smo sve vreme padali...", iskreno je priznao Radojičić nakon prvog od dva susreta Partizana i Vojvodine u pet dana.

"Sad ćemo se fokusirati na Kup jer je to jedina šansa za Evropu. Hoćemo da dođemo ovde u sredu i pokažemo se bolje nego danas. Bez obzira na kvalitet Partizana, čiji su igrači rešili meč, mi smo napravili greške jer su to bile lopte iz našeg poseda. Kod drugog gola Partizana da prvo napravimo grešku istrčavanjem, pa da ga ne blokiramo gde su dvojica-trojica oko njega, to je jeftino izgledalo i na televiziji. To bode oči i mene to nervira".

Ipak, Radojičić dodaje da se nada da će njegova ekipa bolje izgledati u sredu u polufinalu Kupa Srbije.

"Ostaje mi samo da radim još žešće sa ovim momcima jer nam preostaje utakmica Kupa da spasimo sezonu, mada nemamo šta da spašavamo. Mesto na tabeli sve govori".