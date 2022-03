Za sada je samo slika, ali šta ako se desi?

Izvor: Twitter/Eterno Diez

Pari Sen Žermen je u haosu, svlačionica je "zaratila" i priča se o raznim klanovima unutar tima, a Barselona i Real Madrid žele da im "otmu" Kilijana Mbapea.

Nejmara optužuju da dolazi pijan na treninge, a ni Lionel Mesi ne igra onako kako se od njega očekivalo. Sve to pomno posmatraju u Argentini, pogotovo posle fotografije koja je osvanula!

Reprezentacija "gaučosa" je lako savladala Venecuelu sa 3:0, a Mesi je dao treći gol na tom meču. Susret je odigran na "La Bombonjeri", stadionu Boke Juniors, a pre meča delegacija kluba se videla sa Mesijem.

Sadašnji potpredsednik kluba legendarni Huan Roman Rikelme je tom prilikom uručio dres jednom od najboljih fudbalera ikada, a ta slika je izazvala pravu buru u Mesijevoj domovini.

On je kao jako mlad otišao u Barselonu i nikada nije igrao u argentinskoj ligi, a više puta je isticao da mu je želja da i to uradi tokom karijere. Spekulisalo se da bi možda mogao da završi karijeru u Njuels Old Bojsima gde je i ponikao, ali sada se navijači Boke nadaju!

Ako bi "desetku" Boke posle Dijega Armanda Maradone poneo i Lionel Mesi...