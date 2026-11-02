Tramp je razgovarao sa Grok-om o mogućem hapšenju Madura, a američki kongresmeni sada traže da se službeni AI razgovori čuvaju u predsjedničkoj arhivi.

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Razgovori Donalda Trampa sa vještačkom inteligencijom mogli bi da postanu dio zvanične predsjedničke arhive. Dvojica američkih kongresmena traže da Bijela kuća čuva sve službene razgovore predsjednika i njegovih saradnika sa AI četbotovima, uključujući pitanja koja postavljaju i odgovore koje dobijaju.

Povod za ovaj zahtjev su činjenica da se Tramp konsultovao sa Grok-om pre američke operacije u kojoj je zarobljen predsjednik Venecuele Nikolas Maduro.

Demokrate Džejmi Raskin i Robert Garsija uputili su 28. oktobra pismo Beloj kući, pozivajući se na zakon iz 1978. godine. Prema njemu, službena predsjednička dokumentacija pripada državi, a kongresmeni smatraju da bi to trebalo da važi i za razgovore sa ChatGPT-jem, Grok-om, Claude-om, Gemini-jem i Perplexity-jem.

Kako je početkom oktobra objavio magazin TIME, Tramp je u decembru 2025. tokom sastanka u Ovalnom kabinetu satima razgovarao sa Grok-om. Navodno ga je zanimalo kako bi stanovnici Venecuele reagovali na moguće zarobljavanje Madura, a četbot je procijenio da bi mnogi takav potez podržali.

Američka vojska je u januaru 2026. zarobila Madura, nakon čega je Tramp, prema izvorima magazina TIME, pohvalio Grok zbog njegove procjene. Ipak, nema dokaza da je odgovor vještačke inteligencije uticao na odluku o operaciji.

Strah od curenja državnih tajni

Kongresmeni upozoravaju i da razgovori državnih zvaničnika sa AI četbotovima mogu da sadrže povjerljive informacije koje završavaju na serverima privatnih kompanija. Zato traže objašnjenje ko ima pristup tim podacima, mogu li se koristiti za treniranje AI modela i kako se sprečava njihovo otkrivanje.

Zabrinutost je dodatno pojačao slučaj iz januara, kada je otkriveno da je direktor američke agencije za sajber bezbjednost otpremio službene dokumente u javno dostupnu verziju ChatGPT-ja.

Raskin i Garsija zatražili su sastanak iza zatvorenih vrata do 11. novembra, na kojem bi Bijela kuća trebalo da objasni kako čuva AI razgovore i štiti državne podatke.

Iz Bijele kuće poručuju da administracija čuva svu dokumentaciju propisanu zakonom. Međutim, sadržaj eventualnih Trampovih razgovora sa AI četbotovima nije javno objavljen, a još nije razjašnjeno da li postojeći zakon obuhvata i ovu vrstu komunikacije.